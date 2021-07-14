Репер Серьога, який знущався над дружиною, назвав Сталіна "гуманістом"

У коментарі журналісту Серьога пояснив, чому він потиснув руку Лукашенка, мовляв, у цьому вчинку є багато причин.

"Тільки після того, як ви почитаєте цих архівних істориків і дуже поінформованих підготовлених і авторитетних аналітиків, ви зрозумієте мої дії, які були здійснені в медійному полі останнім часом", - розповів він.

45-річний репер вважає, що Сталін зовсім не вбивця, що ґвалтував свій народ, а великий гуманіст.

"Не вчіть історію по Солженіцину. Сталін - великий гуманіст, це кажу я, людина, якій майже 45 років. Коли мені було 20 років, я вважав, так само як і безліч моїх нинішніх опонентів: що Сталін – вбивця, який підписав безліч смертних вироків, мучив і гвалтував свій народ. Народ, який всупереч Сталіну виграв війну проти нацистської Німеччини", - заявив хіп-хоп виконавець.

Серьога потиснув руку Лукашенку