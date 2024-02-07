Чому ремонт метро може затягнутися: міський експерт назвав неочікувану причину

На початку грудня 2023 року в Києві на ремонт закрили шість станцій метро синьої гілки. Роботи обіцяють завершити за пів року, проте експерти висловлюють сумнів, що за цей час вдасться якісно виконати завдання.

У січні 2024 року Бахматов в ефірі "Єдиних новин" заявив, що будівництво нового тунелю може тривати до п'яти років.

"Пару тижнів тому з'явилася думка експерта, що немає грошей на ремонт Деміївки. І де взяти гроші в наступному бюджеті також незрозуміло. З урахування корупції ми не розуміємо, хто та як зможе побудувати це", - пояснює він свої слова.

Та при цьому додає, що ремонтувати старий тунель - нерентабельно, оскільки він уже не може бути в експлуатації.

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"Вона вже не витримала. По заторах нам залишилося випередити хіба що Стамбул, і ми вже на дні. Це відчувають наші гаманці. Коли ми стоїмо в заторах, ми не можемо ні заробити грошей, ні проводити час із сім'єю, наприклад", - сказав експерт.

Додамо, що за словами Максима Бахматова, Київ займає третє місце у світі в рейтингу міст із заторами. Перше та друге місця посідають Стамбул і Москва відповідно. Однак різниця полягає в тому, що там кількість населення становить понад 30 мільйонів людей, а в столиці - у 10 разів менше.

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, що з 8 грудня 2023 року в Києві закрили на ремонт шість станцій метро по синій гілці - від "Деміївської" до "Теремків". Причиною зупинки курсування поїздів є проведення ремонту в перегінному тунелі.

Раніше депутат Київської міськради Тарас Козак заявляв, що строки відновлення експлуатації - початок червня.

"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, чиїм коштом буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.