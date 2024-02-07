Чому ремонт метро може затягнутися: міський експерт назвав неочікувану причину
На початку грудня 2023 року в Києві на ремонт закрили шість станцій метро синьої гілки. Роботи обіцяють завершити за пів року, проте експерти висловлюють сумнів, що за цей час вдасться якісно виконати завдання.
Такою думкою поділився колишній генеральний директор ВДНГ, а також засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).
У січні 2024 року Бахматов в ефірі "Єдиних новин" заявив, що будівництво нового тунелю може тривати до п'яти років.
"Пару тижнів тому з'явилася думка експерта, що немає грошей на ремонт Деміївки. І де взяти гроші в наступному бюджеті також незрозуміло. З урахування корупції ми не розуміємо, хто та як зможе побудувати це", - пояснює він свої слова.
Та при цьому додає, що ремонтувати старий тунель - нерентабельно, оскільки він уже не може бути в експлуатації.
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"Вона вже не витримала. По заторах нам залишилося випередити хіба що Стамбул, і ми вже на дні. Це відчувають наші гаманці. Коли ми стоїмо в заторах, ми не можемо ні заробити грошей, ні проводити час із сім'єю, наприклад", - сказав експерт.
Додамо, що за словами Максима Бахматова, Київ займає третє місце у світі в рейтингу міст із заторами. Перше та друге місця посідають Стамбул і Москва відповідно. Однак різниця полягає в тому, що там кількість населення становить понад 30 мільйонів людей, а в столиці - у 10 разів менше.
Закриття метро в Києві
Нагадаємо, що з 8 грудня 2023 року в Києві закрили на ремонт шість станцій метро по синій гілці - від "Деміївської" до "Теремків". Причиною зупинки курсування поїздів є проведення ремонту в перегінному тунелі.
Раніше депутат Київської міськради Тарас Козак заявляв, що строки відновлення експлуатації - початок червня.
"Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, чиїм коштом буде проведено ремонт", - повідомив депутат Київради.
Раніше Максим Бахматов пояснив, навіщо Києву станції метро на Виноградар і Троєщину.
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