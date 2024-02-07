Почему ремонт метро в Киеве может затянуться: городской эксперт назвал неожиданную причину

В начале декабря 2023 в Киеве на ремонт закрыли шесть станций метро синей ветки. Работы обещают завершить через полгода, однако эксперты выражают сомнение, что за это время удастся качественно выполнить задание.

В январе 2024 года Бахматов в эфире "Єдиних новин" заявил, что строительство нового тоннеля может занять до пяти лет.

"Пару недель назад появилось мнение эксперта, что нет денег на ремонт Демеевки. И где взять деньги в следующем бюджете тоже непонятно. С учетом коррупции мы не понимаем, кто и как сможет это построить", - объясняет он свои слова.

Но при этом добавляет, что ремонтировать старый туннель - нерентабельно, поскольку он уже не может быть в эксплуатации.

Выдержит ли транспортная система Киева нагрузку такое длительное время

"Она уже не выдержала. По пробкам нам осталось опередить разве что Стамбул, и мы уже на дне. Это чувствуют наши кошельки. Когда мы стоим в пробках, мы не можем ни заработать денег, ни проводить время с семьей, например", - сказал эксперт.

Добавим, что, по словам Максима Бахматова, Киев занимает третье место в мире в рейтинге городов с пробками. Первое и второе места занимают Стамбул и Москва соответственно. Однако разница заключается в том, что там количество населения составляет более 30 миллионов человек, а в столице - в 10 раз меньше.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, что с 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли на ремонт шесть станций метро по синей ветке - от "Демеевской" до "Теремков". Причиной остановки курсирования поездов является ремонт в перегонном тоннеле.

Ранее депутат Киевского горсовета Тарас Козак заявлял, что сроки восстановления эксплуатации - начало июня.

"Смета ремонтных работ пока неизвестна, будет приниматься после окончания экспертиз и согласования проекта. Пока открыт вопрос, за чей счет будет произведен ремонт", - сообщил депутат Киевсовета.