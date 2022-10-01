Ремені безпеки в автомобілі мають приховану функцію: про це мало хто знає

Для чого потрібна кнопка на ремені безпеки

Незамінний ремінь безпеки залишається ключовим елементом для захисту водія та пасажирів у разі аварії на дорозі. Його потрібно пристібати за будь-яких обставин, доки автомобіль рухається.

На ньому є маленька кнопка, але багато хто не знає, для чого воно конкретно використовується.

По суті, це свого роду обмежувач. Завдяки йому металева пряжка ременя завжди знаходиться на одному місці й не сповзає вниз. Ця непомітна кнопка полегшує пристібання ременем безпеки.

Крім того, ця геніальна система дозволяє регулювати довжину ремені, щоб уникнути сильного тиску на груди або таз. Таким чином, він забезпечує запас міцності в діапазоні від 5 до 7 см.

Що робити, якщо ремінь застряг

Попри те, що ремінь безпеки не потребує особливого обслуговування, ви все одно повинні стежити за його належним функціонуванням.

Регулярно перевіряйте, чи він не пошкоджений через перешкоди або поломки в механізмі. Перевірте, чи смуга правильно згортається ичи не деформована.

Важливо, не намагайтеся відремонтувати ремінь безпеки самостійно. Особливо, якщо у вас немає для цього спеціальних засобів або знань. Цей елемент настільки чутливий, що краще звернутися до фахівця.

У деяких випадках бруд або жирні залишки можуть вплинути на належну роботу вашого ременя. Якщо він не згортається як слід, то потрібно зняти весь ремінь і промити його водою з милом до повного очищення.

Майте на увазі, що ремені безпеки не тільки утримують тіло на місці, щоб запобігти його удару об лобове скло, але також служать для підтримки правильної осанки, щоб зменшити силу зіткнення.