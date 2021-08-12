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Яремчук поставил на место российских журналистов: "буду говорить только на украинском"

Новина українською →
Четверг 12 августа 2021 10:02
Яремчук поставил на место российских журналистов: "буду говорить только на украинском" Фото: Роман Яремчук отказал в интервью российским журналистам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинский футболист, игрок сборной Украины Роман Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому изданию после матча 3-го раунда квалификации ЛЧ против Спартака.

Об этом рассказал российский спортивный журналист Максим Алланазаров на своей странице в Telegram.

Украинский форвард готов был говорить на камеру и дать интервью для российского издания "Спорт-Экспресс", но при одном условии – он будет говорить на камеру только на украинском языке.

"Вчера после игры удалось проникнуть к автобусу Бенфики и чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком. Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", - признался российский журналист.

Стоит отметить, что Роман Яремчук накануне успешно дебютировал в составе португальской "Бенфики".

Он сыграл в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против московского "Спартака". На поле Яремчук вышел на 64-ой минуте матча и в компенсированное время поставил точку в матче. Он пробивал по воротам, мяч попал сначала в ногу одного игрока "Спартака", а потом в другого и в итоге залетел в сетку.

Напомним, ранее мы писали о том, что футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".

А также мы рассказывали о том, что Ницой после "языкового скандала" призналась, что фанатеет от нашей сборной.

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