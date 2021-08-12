Яремчук поставив на місце російських журналістів: "буду говорити тільки українською"

Український форвард готовий був говорити на камеру і дати інтерв'ю для російського видання "Спорт-Експрес", але за однієї умови – він буде говорити на камеру тільки українською мовою.

"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса Бенфіки та трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене утискати. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - зізнався російський журналіст.

Варто відзначити, що Роман Яремчук напередодні успішно дебютував у складі португальської "Бенфіки".

Він зіграв у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". На поле Яремчук вийшов на 64-ій хвилині матчу і в компенсований час поставив крапку в матчі. Він пробивав по воротах, м'яч потрапив спочатку в ногу одного гравця "Спартака", а потім в іншого і в підсумку залетів у сітку.