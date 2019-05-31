Религиозный скандал в Днепре: священник РПЦ отказался причащать ребенка воина АТО (видео)

Священник РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) отказался причащать ребенка воина АТО, потому что девочку окрестили в Православной церкви Украины. Также он предложил перекрестить малышку, спровоцировав религиозный скандал в Днепре. Об этом говорится в сюжете передачи "Окна" на СТБ.

Отказ священник МП аргументировал тем, что томос - томосом, но признание якобы не произошло, и если бы причастил двухмесячную девочку Еву, то нарушил бы каноны.

Ребенка крестил военный капеллан отец Дмитрий, который уже много лет посещает зону боевых действий на Донбассе с молитвами и гуманитарной миссией, под дулом боевиков забирал тела украинских военных, убитых в селе Красный Партизан.

Фото: скрин

На фронте он и познакомился с отцом девочки, который просил священника ее крестить.

"Когда стал вопрос - кто будет крестить, то и сын, и муж сказали: у нас же есть отец Дмитрий, зачем нам кто-то другой?" Когда он только зашел в дом, то эта теплота, она уже сразу пошла в дом", - говорит бабушка Евы Татьяна Сыпало.

Когда семья малышки захотела причастить ребенка, капеллан был в зоне проведения ООС, и тогда родители отправились в ближайший храм, настоятелем которого был священник московского патриархата отец Марсалий.

Фото: скрин

Он напрочь отказался совершать обряд и заявил, что Еву нужно перекрестить, тогда и причастить сможет. Семья девочки отказалась.

Отец Дмитрий, когда узнал об этом, был удивлен и возмущен такими действиями священника РПЦ в Украине.

Он подчеркнул, что предоставление томоса сняло все вопросы, признавать или не признавать ПЦУ, а таинство осуществляет не человек, не патриарх, но Святой Дух.

"Говорить о том, действительно таинство или нет - это называется хула на Духа Святого. Это грех, который никогда не прощается", - сказал отец Дмитрий.

Фото: скрин

Также священник ПЦУ подчеркнул, что отказ причащать ребенка является поведением, не достойным священника.

Священники ПЦУ указывают на 47-е апостольское правило, согласно которому за подобный отказ совершать таинство нужно лишать сана.

Видео: YouTube / Окна-новости СТБ

Как сообщалось ранее, ПЦУ вводит открытый реестр для членов каждого церковного прихода, так называемое членство "по заявительному принципу". Такие парафии призваны демократизировать церковную жизнь, сделать мирян "более ответственными за жизни приходов".

Также мы писали о том, что по данным соцопроса, почти 50% украинцев подтверждают свою принадлежность к Православной церкви Украины.

Напомним, 30 мая предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение УПЦ Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.