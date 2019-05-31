Релігійний скандал у Дніпрі: священик РПЦ відмовився причащати дитину воїна АТО (відео)

Священик РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) відмовився причащати дитину воїна АТО, тому що дівчинку охрестили в Православній церкві України. Також він запропонував перехрестити дитину, спровокувавши релігійний скандал у Дніпрі. Про це йдеться у сюжеті передачі "Вікна" на СТБ.

Відмову священик МП аргументував тим, що томос - томосом, але визнання нібито не відбулося, і якщо б причастив двомісячну дівчинку Єву, то порушив би канони.

Дитину хрестив військовий капелан отець Дмитро, який вже багато років відвідує зону бойових дій на Донбасі з молитвами і гуманітарною місією, під дулом бойовиків забирав тіла українських військових, убитих у селі Червоний Партизан.

Фото: скрін

На фронті він і познайомився з батьком дівчинки, який просив священика її хрестити.

"Коли постало питання - хто хреститиме, то і син, і чоловік сказали: у нас же є батько Дмитро, навіщо нам хтось інший?" Коли він тільки зайшов у будинок, то ця теплота, вона вже відразу пішла в будинок", - каже бабуся Єви Тетяна Сипало.

Коли сім'я дівчинки захотіла причастити дитини, капелан був у зоні проведення ООС, і тоді батьки відправилися до найближчого храму, настоятелем якого був священик московського патріархату отець Марсалій.

Фото: скрін

Він навідріз відмовився виконати обряд і заявив, що Єву треба перехрестити, тоді і причастити зможе. Сім'я дівчинки відмовилася.

Отець Дмитро, коли дізнався про це, був здивований і обурений такими діями священика РПЦ в Україні.

Він наголосив, що надання томосу зняло всі питання, визнавати чи не визнавати ПЦУ, а таїнство здійснює не людина, не патріарх, але Святий Дух.

"Говорити про те, чи дійсно таїнство чи ні - це називається хула на Духа Святого. Це гріх, який ніколи не прощається", - сказав отець Дмитро.

Фото: скрін

Також священик ПЦУ зазначив, що відмова причащати дитину є поведінкою, не гідною священика.

Священики ПЦУ вказують на 47-е апостольське правило, згідно з яким за таку відмову здійснювати таїнство потрібно позбавляти сану.

Відео: YouTube / Вікна-новини СТБ

Як повідомлялося раніше, ПЦУ вводить відкритий реєстр для членів кожного церковного приходу, так зване членство "за заявницьким принципом". Такі парафії покликані демократизувати церковне життя, зробити мирян "більш відповідальними за життя парафій".

Також ми писали про те, що за даними соцопитування, майже 50% українців підтверджують свою належність до Православної церкви України.

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ Київського патріархату, видані після 30 січня 2019 року.