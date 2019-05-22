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Принадлежность к ПЦУ подтверждают почти 50% украинцев

Новости » Общество    22.05.2019 - 13:29
Принадлежность к ПЦУ подтверждают почти 50% украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К УПЦ МП относят себя 16% украинцев

Почти 50% украинцев подтверждают свою принадлежность к Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое в мае провел Киевский международный институт социологии.

Результаты опроса показали, что абсолютное большинство населения (79%) считают себя православными, из них 49% считают себя принадлежащими к ПЦУ.

К УПЦ Московского Патриархата относят себя 16% украинцев. Считают себя православными, но не причисляют к конкретному Патриархату - 14%.

Еще 9% украинцев считают себя греко-католиками, другие конфессии назвали 5%, а 4% считают себя атеистами.

Отмечается, что 54,2% украинцев, независимо от их конфессиональной принадлежности, положительно относятся к созданию ПЦУ и предоставление ей томоса.

"Почти 65% населения Украины убеждены, что отказываться от Томоса об автокефалии ПЦУ нельзя и что нынешних условий для развития независимой Украинской Церкви вполне достаточно", - говорится в результатах исследования.

Напомним, по данным опроса КМИС, в марте 2019 года три четверти украинцев (77%) считали себя православными. Среди всех опрошенных 29,5% заявили, что Православная церковь Украины лучше всего описывает их предпочтения, 11% относят себя к Украинской православной церкви Московского патриархата. Еще 28% считали себя просто православными.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 24% украинцев считают главным событием 2018 года объединение церквей, предоставление томоса.

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