Ректальний огляд у уролога: коли він життєвонеобхідний і чи варто боятися

Як проходить прийом у уролога?

Перший етап консультації - це збір анамнезу. Лікар ставить питання про скарги, спосіб життя, можливі симптоми. Якщо є підозра на урологічні захворювання, лікар може призначити додаткові аналізи, зокрема дослідження гормонального фону (тестостерон, пролактин, естрадіол, лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, вітамін D, глобулін, що зв’язує статеві гормони).

"Якщо пацієнт просто приходить на профілактичний огляд, важливо бути підготовленим до УЗД. Для цього потрібно прийти на прийом із наповненим сечовим міхуром", - зазначає уролог.

Коли необхідний ректальний огляд?

Існує поширений міф, що уролог завжди проводить ректальний огляд. Насправді це роблять лише у разі підозри на захворювання передміхурової залози.

"Ректальне дослідження призначають, якщо є підозра на злоякісне новоутворення. Але перед цим ми проводимо аналіз на простатспецифічний антиген (ПСА) - це онкомаркер передміхурової залози. Його слід здавати щорічно після 35 років", - пояснює лікар.

Якщо пацієнт скаржиться на біль у попереку, кров у сечі або часте сечовипускання, уролог зазвичай проводить УЗД сечовидільної системи. Для цього використовується датчик, який прикладають до живота, що є абсолютно безболісним методом.

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