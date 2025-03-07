Ректальный осмотр у уролога: когда он жизненно необходим и стоит ли бояться

Как проходит прием у уролога?

Первый этап консультации - это сбор анамнеза. Врач задает вопросы о жалобах, образе жизни, возможных симптомах. Если есть подозрение на урологические заболевания, врач может назначить дополнительные анализы, в частности исследование гормонального фона (тестостерон, пролактин, эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, витамин D, глобулин, связывающий половые гормоны).

"Если пациент просто приходит на профилактический осмотр, важно быть подготовленным к УЗИ. Для этого нужно прийти на прием с наполненным мочевым пузырем", - отмечает уролог.

Когда необходим ректальный осмотр?

Существует распространенный миф, что уролог всегда проводит ректальный осмотр. На самом деле это делают только в случае подозрения на заболевание предстательной железы.

"Ректальное исследование назначают, если есть подозрение на злокачественное новообразование. Но перед этим мы проводим анализ на простатспецифический антиген (ПСА) - это онкомаркер предстательной железы. Его следует сдавать ежегодно после 35 лет", - объясняет врач.

Если пациент жалуется на боль в пояснице, кровь в моче или частое мочеиспускание, уролог обычно проводит УЗИ мочевыделительной системы. Для этого используется датчик, который прикладывают к животу, что является абсолютно безболезненным методом.

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