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Украинцев предупредили об усилении контроля на границах с Венгрией

Новости » Общество    30.10.2019 - 10:44
Украинцев предупредили об усилении контроля на границах с Венгрией
Фото: граница Украины с Венгрией (dpsu gov ua)

Время ожидания на пунктах пересечения границы может возрасти

Консульство Венгрии в Ужгороде предупредило о усиленном контроле на пунктах пересечения границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что речь идет о более тщательной проверке багажа. Соответственно, время ожидания может возрасти.

В частности это связано с недопущением на территорию ЕС пищевых продуктов, органической продукции, средств защиты растений и животных и т.п., не имеющих соответствующих сертификатов.

Национальная сельскохозяйственная палата Венгрии сообщает, что в соответствии с Регламентом 2017/625 Европейского парламента и Совета Европы будет максимально ограничено импорт растительной продукции без соответствующих сертификатов. Это сделано для того, чтобы на территорию ЕС не попали вредители, способные вызвать экономические и экологические убытки.

Соответствующий список запрещенных для провоза на территорию Венгрии продуктов будет обнародован в конце года.

Напомним, 29 октября Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №0905 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы.

Также РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ пресекли на Закарпатье попытку незаконного ввоза в Украину комплектующих к военной технике.

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