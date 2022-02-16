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Рекордно подорожал популярный среди украинцев овощ: названа новая цена

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Среда 16 февраля 2022 19:33
Рекордно подорожал популярный среди украинцев овощ: названа новая цена В Украине выросла стоимость свеклы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

На украинских рынках и в магазинах рекордно увеличилась стоимость столовой свеклы.

Об этом сообщает издание EastFruit.

Сколько стоит овощ

Отмечается, что сейчас хозяйства отгружают свеклу по цене 10-15 грн за килограмм. Это на 13% дороже, чем на прошлой неделе.

По словам экспертов, цены на этот овощ растут по нескольким причинам. В частности, сейчас на рынке дефицит столовой свеклы, поэтому многие аграрии приостановили продажи до апреля.

К тому же уменьшился экспорт корнеплодов из соседней Польши.

Также отмечается, что цены на свеклу все же могут уменьшиться, но это будет тогда, когда фермеры решатся на распродажу запасов свеклы из хранилищ.

Рекордно подорожал популярный среди украинцев овощ: названа новая ценаВ Украине выросла стоимость свеклы (freepik)

Добавим, что свеклу рекомендуется употреблять при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. Также овощ крайне полезен при запорах и проблемах с микрофлорой кишечника.

В овоще содержатся полезные нитраты, которые повышают выносливость и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. К тому же свекольный сок рекомендуется пить спортсменам.

Важно, что этот овощ нужно исключить людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Щавелевая кислота в составе свеклы может навредить при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, поэтому его нужно ограничить диабетикам.

Ранее мы сообщали, что диетологи назвали список лучших овощей для поддержания здоровья.

Также мы писали, что стоимость борща в Украине за последний год выросла более чем на 30%.

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