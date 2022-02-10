Стоимость борща в Украине за последний год выросла более чем на 30%

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года цена выросла более чем на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования ( BRDO ).

Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года, более чем вдвое выросли цены на свеклу и морковь и почти в четыре раза - цена капусты.

Единственный овощ, цена которого выросла несущественно - картофель (+5,05%). Также не так сильно подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).