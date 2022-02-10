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Стоимость борща в Украине за последний год выросла более чем на 30%

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 10:32
Стоимость борща в Украине за последний год выросла более чем на 30% Фото: овощи существенно подорожали за последний год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021 года цена выросла более чем на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования (BRDO).

Все ингредиенты борща за год подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года, более чем вдвое выросли цены на свеклу и морковь и почти в четыре раза - цена капусты.

Единственный овощ, цена которого выросла несущественно - картофель (+5,05%). Также не так сильно подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Стоимость борща в Украине за последний год выросла более чем на 30%

Напомним, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

По данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали подсолнечное масло - на 34,2 %, овощи - на 27,5%, сахар - на 22,8% и хлеб - на 19,6%.

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