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Рекордно подорожчав популярний серед українців овоч: названо нову ціну

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Середа 16 лютого 2022 19:33
Рекордно подорожчав популярний серед українців овоч: названо нову ціну В Україні зросла вартість буряку (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На українських ринках і в магазинах рекордно збільшилась вартість столового буряка.

Про це повідомляє видання EastFruit.

Скільки коштує овоч

Зазначається, що зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10−15 грн за кілограм. Це на 13% дорожче, ніж минулого тижня.

За словами експертів, ціни на цей овоч зростають з кількох причин. Зокрема, зараз на ринку дефіцит столового буряка, тому багато аграріїв призупинили продажі до квітня.

До того ж зменшився експорт коренеплодів з сусідньої Польщі.

Також зазначається, що ціни на буряк все ж можуть зменшитися, але це буде тоді, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.

Рекордно подорожчав популярний серед українців овоч: названо нову цінуВ Україні зросла вартість буряку (freepik)

Додамо, що буряк рекомендується вживати при будь-яких захворюваннях кишечника і запаленнях. Також овоч вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.

В овочі містяться корисні нітрати, які підвищують витривалість і покращують роботу серцево-судинної системи. До того ж буряковий сік рекомендується пити спортсменам.

Важливо, що цей овоч потрібно виключити людям із захворюваннями нирок і сечового міхура. Щавлева кислота в складі буряка може нашкодити при сечокам'яній хворобі. У коренеплоді багато цукру, тому його потрібно обмежити діабетикам.

Раніше ми повідомляли, що дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.

Також ми писали, що вартість борщу в Україні за останній рік зросла більш ніж на 30%.

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