Рекордно подорожчав популярний серед українців овоч: названо нову ціну
На українських ринках і в магазинах рекордно збільшилась вартість столового буряка.
Про це повідомляє видання EastFruit.
Скільки коштує овоч
Зазначається, що зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10−15 грн за кілограм. Це на 13% дорожче, ніж минулого тижня.
За словами експертів, ціни на цей овоч зростають з кількох причин. Зокрема, зараз на ринку дефіцит столового буряка, тому багато аграріїв призупинили продажі до квітня.
До того ж зменшився експорт коренеплодів з сусідньої Польщі.
Також зазначається, що ціни на буряк все ж можуть зменшитися, але це буде тоді, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.
В Україні зросла вартість буряку (freepik)
Додамо, що буряк рекомендується вживати при будь-яких захворюваннях кишечника і запаленнях. Також овоч вкрай корисний при закрепах і проблемах з мікрофлорою кишечника.
В овочі містяться корисні нітрати, які підвищують витривалість і покращують роботу серцево-судинної системи. До того ж буряковий сік рекомендується пити спортсменам.
Важливо, що цей овоч потрібно виключити людям із захворюваннями нирок і сечового міхура. Щавлева кислота в складі буряка може нашкодити при сечокам'яній хворобі. У коренеплоді багато цукру, тому його потрібно обмежити діабетикам.
Раніше ми повідомляли, що дієтологи назвали список кращих овочів для підтримки здоров'я.
Також ми писали, що вартість борщу в Україні за останній рік зросла більш ніж на 30%.