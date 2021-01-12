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В реке нашли ламантина, на спине которого вырезали слово "Трамп"

США, Вторник 12 января 2021 22:41
В реке нашли ламантина, на спине которого вырезали слово "Трамп"
Во Флориде нашли ламантина с вырезанным словом "Трамп" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В штате Флорида в реке Хомосасса обнаружили ламантина, на спине которого было вырезано слово "Трамп". Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США начало искать тот, кто так жесткого обошелся с животным.

Также объявлено вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти обидчика ламантина. Об этом сообщает издание The New York Times.

Стоит отметить, что за содеянное грозит штраф в размере до 50 тысяч долларов и до года тюремного заключения.

В реке нашли ламантина, на спине которого вырезали слово &quot;Трамп&quot;

Во Флориде нашли ламантина с вырезанным словом "Трамп" (фото: twitter.com/DrEricDing)

Жительница Флориды Хейли Уоррингтон, которая обнаружила ламантина, рассказала, что на вид животное было абсолютно здоровым, но у него были признаки стресса.

По ее словам, на ламантине находится толстый слой водорослей, и тот, кто вырезал слово "Трамп", достиг кожи ламантина, но не повредил ее.

Эта новость взволновала зоозащитников, которые готовы сделать все, что в их силах, чтобы привлечь к ответственности обидчиков животного.

Стоит отметить, что ламантины - это крупные и медлительные водные млекопитающие. В США они относятся к видам, которые находятся под угрозой исчезновения. Во Флориде их водится около 6300 особей.

Напомним, известная косметическая компания попала в скандал из-за животного.

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