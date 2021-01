В реке нашли ламантина, на спине которого вырезали слово "Трамп"

В штате Флорида в реке Хомосасса обнаружили ламантина, на спине которого было вырезано слово "Трамп". Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США начало искать тот, кто так жесткого обошелся с животным.

Также объявлено вознаграждение в размере 5 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти обидчика ламантина. Об этом сообщает издание The New York Times.

Стоит отметить, что за содеянное грозит штраф в размере до 50 тысяч долларов и до года тюремного заключения.

Во Флориде нашли ламантина с вырезанным словом "Трамп" (фото: twitter.com/DrEricDing)

Жительница Флориды Хейли Уоррингтон, которая обнаружила ламантина, рассказала, что на вид животное было абсолютно здоровым, но у него были признаки стресса.

По ее словам, на ламантине находится толстый слой водорослей, и тот, кто вырезал слово "Трамп", достиг кожи ламантина, но не повредил ее.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



