У річці знайшли ламантина, на спині якого вирізали слово "Трамп"

У штаті Флорида в річці Хомосасса виявили ламантина, на спині якого було вирізане слово "Трамп". Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США почала шукати того, хто так жорсткого обійшовся з твариною.

Також оголошено винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за інформацію, яка допоможе знайти кривдника ламантина. Про це повідомляє видання The New York Times.

Варто зазначити, що за скоєне загрожує штраф у розмірі до 50 тисяч доларів і до року тюремного ув'язнення.

У Флориді знайшли ламантин з вирізаним словом "Трамп" (фото: twitter.com/DrEricDing)

Мешканка Флориди Хейлі Уоррінгтон, яка виявила ламантина, розповіла, що на вигляд тварина була абсолютно здоровою, але у неї були ознаки стресу.

За її словами, на ламантинові знаходиться товстий шар водоростей, і той, хто вирізав слово "Трамп", досяг шкіри ламантина, але не пошкодив її.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ 'Trump' etched onto its back in Florida. This incident is classified as "harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg



: Citrus Co Chronicle pic.twitter.com/VGZk5WtYST