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Известная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодеры

Чернигов, Понедельник 11 января 2021 15:02
Известная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодеры
Косметическая компания Oriflame угодила в скандал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Чернигове произошел скандал во время корпоратива известной косметической компании Oriflame Ukraine. Сотрудники компании организовали фотозону для участников праздника и в центр поместили живого теленка с красным колпаком на голове.

О странном мероприятии рассказали на странице UAnimals в социальной сети Facebook. Активисты разместили фотографии с теленком и назвали это издевательством над животным.

"Издевательство ради развлечений. В Чернигове на празднование Oriflame Cosmetics Ukraine решили привлечь теленка, который во время шумной вечеринки на привязи служил декором для фото", - так прокомментировали корпоратив зоозащитники.

Известная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодерыИзвестная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодерыИзвестная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодеры

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Пользователи в комментариях выразили свое возмущение и отметили, что подобное отношение к животным компрометирует компанию, которая активно и успешно работает во всем мире.

  • Безжалостные идиоты
  • Ни у кого не возникло чувства жалости и ума, чтобы заступиться. Хотелось бы поменять их местами с несчастным животным.
  • Какой ужас… Вот стоят эти люди, вроде на вид нормальные, а в душе пустота. Мозги, явно совсем отказали. Смотрю и мне стыдно, стыдно за то, что эти люди, называются людьми...
  • Теленок совсем маленький, зачем ему перевязали мордочку? Если так хотелось фото, то нужно было фотографироваться в сарае.

Также в комментариях отметились и представители компании Oriflame. Они объяснили, что партнеры в Чернигове устроили такую фотозону без согласия с руководством.

"Мероприятие в городе Чернигов был организован партнерами самостоятельно на свои собственные средства без какого-либо участия со стороны Орифлейм Украина. У нас не было информации о том, что в ходе мероприятия будут использованы животные. Мы не поддерживаем любые неэтичные действия с использованием животных. Но мы не в состоянии контролировать действия, которые (в том числе мероприятия), проводят наши партнеры (не являющихся сотрудниками компании Орифлейм) в своих личных целях без какого-либо привлечения со стороны Орифлейм. Мы уважаем права и свободы наших сотрудников, партнеров и общества в целом, но и осуждаем использование животных в любых неэтичных целях", - сказано в сообщении компании.

Известная косметическая компания попала в скандал из-за животного: бездушные живодеры

Скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця попала в скандал.

А также мы рассказывали о том, что под "Эпицентром" люди мерзнут в огромных очередях.

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