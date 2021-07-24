В реке Днепр под Черкассами обнаружили медуз: видео микроскопических жителей

Кроме того, таких медуз в Днепре под Черкассами заметили впервые.

В комментариях пользователи пишут, что видели медуз и больших размеров. Другие же предполагают, что они могли приплыть в Черкассы через загрязненную водоему.

Это очень плохо. Пресноводная медуза водится только в критически плохой воде;

Там такая зеленая вода, и медузы не живут;

Заблудились. Какая все же вода грязная.

Ранее ТСН писали, что кандидат биологических наук, сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Куцоконь Юлия заявила, что в Днепре медузы нередко попадаются. Однако она объясняет, что это совсем не те медузы, которые живут в море.

Их называют краспедакустамы, они пресноводные из ряда лимномедузы и встречаются в пресных водоемах по всему миру, говорит биологиня.

По ее словам, активному распространению краспедакустив в украинских реках способствовала очень теплая погода. Медузы являются безопасными для человека и никакой угрозы не могут причинить.

Также медуз можно встретить в различных водоемах: озерах, ручьях, прудах, бассейнах, аквариумах. Чаще всего встречаются в небольших искусственных водоемах, куда, вероятно, попадают полипы вместе с водорослями и икрой рыб.

Фото: в реке Днепр обнаружили медуз (wikipedia.org)