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У річці Дніпро під Черкасами виявили медуз: відео мікроскопічних жителів

Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області, в селі Чеховка, відпочивальники у річці помітили багато маленьких медуз. Також всього за десять хвилин відпочивальнику вдалося зловити кілька десятків.

Відео з морськими істотами опублікували на сторінці "typical_cherkasy" в Instagram.

Окрім того, таких медуз у Дніпрі під Черкасами помітили вперше.

У коментарях користувачі пишуть, що бачили медуз і більших розмірів. Інші ж припускають, що вони могли припливти до Черкас через забруднену водойму.

  • Це дуже погано. Прісноводна медуза водиться тільки в критично поганій воді;
  • Там така зелена вода, що і медузи не живуть;
  • Заблукали. Яка все ж таки вода брудна.

Раніше ТСН писали, що кандидатка біологічних наук, співробітниця Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Куцоконь Юлія заявила, що у Дніпрі медузи нерідко трапляються. Однак вона пояснює, що це зовсім не ті медузи, які живуть у морі.

Їх називають краспедакустами, вони прісноводні з ряду лімномедуз і зустрічаються в прісних водоймах по всьому світу, каже біологиня.

За її словами, активному поширенню краспедакустів в українських річках сприяла дуже тепла погода. Медузи є безпечними для людини та ніякої загрози не можуть заподіяти.

Також медуз можна зустріти у різноманітних водоймах: озерах, струмках, ставках, басейнах, акваріумах. Найчастіше трапляються у невеликих штучних водоймах, куди, ймовірно, потрапляють поліпи разом із водними рослинами та ікрою риб.

Фото: у річці Дніпро виявили медуз (wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли, що у річці Дніпро в Києві помітили медуз. Їх показали на відео.

Нагадаємо, що минулого літа в Дніпрі рибалка виловив екзотичних риб, що мешкають біля берегів Італії.

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