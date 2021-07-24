У річці Дніпро під Черкасами виявили медуз: відео мікроскопічних жителів

Окрім того, таких медуз у Дніпрі під Черкасами помітили вперше.
У коментарях користувачі пишуть, що бачили медуз і більших розмірів. Інші ж припускають, що вони могли припливти до Черкас через забруднену водойму.
- Це дуже погано. Прісноводна медуза водиться тільки в критично поганій воді;
- Там така зелена вода, що і медузи не живуть;
- Заблукали. Яка все ж таки вода брудна.
Раніше ТСН писали, що кандидатка біологічних наук, співробітниця Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Куцоконь Юлія заявила, що у Дніпрі медузи нерідко трапляються. Однак вона пояснює, що це зовсім не ті медузи, які живуть у морі.
Їх називають краспедакустами, вони прісноводні з ряду лімномедуз і зустрічаються в прісних водоймах по всьому світу, каже біологиня.
За її словами, активному поширенню краспедакустів в українських річках сприяла дуже тепла погода. Медузи є безпечними для людини та ніякої загрози не можуть заподіяти.
Також медуз можна зустріти у різноманітних водоймах: озерах, струмках, ставках, басейнах, акваріумах. Найчастіше трапляються у невеликих штучних водоймах, куди, ймовірно, потрапляють поліпи разом із водними рослинами та ікрою риб.
Фото: у річці Дніпро виявили медуз (wikipedia.org)