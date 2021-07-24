У річці Дніпро під Черкасами виявили медуз: відео мікроскопічних жителів

Окрім того, таких медуз у Дніпрі під Черкасами помітили вперше.

У коментарях користувачі пишуть, що бачили медуз і більших розмірів. Інші ж припускають, що вони могли припливти до Черкас через забруднену водойму.

Це дуже погано. Прісноводна медуза водиться тільки в критично поганій воді;

Там така зелена вода, що і медузи не живуть;

Заблукали. Яка все ж таки вода брудна.

Раніше ТСН писали, що кандидатка біологічних наук, співробітниця Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Куцоконь Юлія заявила, що у Дніпрі медузи нерідко трапляються. Однак вона пояснює, що це зовсім не ті медузи, які живуть у морі.