Регулює цукор в крові та уповільнює старіння: який напій може покращити стан організму

Що таке чай матча

Хоча матчу виробляють із тієї ж рослини, що й зелений чай, вирощують її по-іншому, щоб листя чаю містило якнайбільше певних фітохімічних речовин.

Чим корисна матча

Інколи від матчі можуть виникати неприємні відчуття в шлунку чи навіть нудота.

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, якісна матча непогано регулює цукор в крові. Цим можна користуватись після щільного обіду чи вечері.

Науково доведено, що зелений чай містить сімейство поліфенолів, званих катехінами, приголомшлива здатність яких є гасіння вільних радикалів.

Окислювальний стрес - це і помилки в раціоні, і засоби побутової хімії, і екологія, і внутрішні стресові стани.

"Виникли високотехнологічні способи уповільнення темпів старіння. Якісний зелений чай (не будь-який з полиці) - один із них. Звичайні дешеві чаї завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф - надто багато фтору", - зазначила експерт.

Один конкретний компонент якісного зеленого чаю (бажано неферментованого і тим більше у матчі) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), який захищає клітини від руйнування особливо активно.

Матча (фото: Freepik)

Антиоксиданти, що містяться в матчі, спроможні сприяти поліпшенню стану здоров’я шкіри й зробити менш виразними тонкі лінії та зморшки. Ці антиоксиданти можуть також допомогти захистити шкіру від УФ-випромінення та забруднень, здатних наблизити її старіння.

Регулярне балування себе чашечкою чаю матча може допомогти вам виглядати молодше, стимулюючи оновлення клітин та вироблення колагену, а також захищаючи шкіру від УФ-випромінення, забруднень, запалення та оксидативного стресу.

Чи можна усім пити матчу