Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организма

Матча стала популярной не только как напиток, но и как суперфуд благодаря своим полезным свойствам для здоровья. Как выяснилось, такой японский чай может регулировать уровень сахара в крови и даже замедлять старение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как матча влияет на организм и какие есть противопоказания.
Хотя матчу производят из того же растения, что и зеленый чай, выращивают его по-другому, чтобы листья чая содержали как можно больше определенных фитохимических веществ.
Иногда от матча могут возникать неприятные ощущения в желудке или даже тошнота.
По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, качественная матча неплохо регулирует сахар в крови. Это можно использовать после плотного обеда или ужина.
Научно доказано, что зеленый чай содержит семейство полифенолов, называемых катехинами, потрясающая способность тушения свободных радикалов.
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"Возникли высокотехнологичные способы замедления темпов старения. Качественный зеленый чай (не любой из полки) - один из них. Обычные дешевые чаи загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - слишком много фтора", - отметила эксперт.
Один конкретный компонент качественного зеленого чая (желательно неферментированного и тем более в матче) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), защищающий клетки от разрушения особенно активно.
Содержащиеся в матче антиоксиданты способны способствовать улучшению состояния здоровья кожи и сделать менее выразительными тонкие линии и морщины. Эти антиоксиданты могут также помочь защитить кожу от УФ излучений и загрязнений, способных приблизить ее старение.
Регулярная балование себя чашечкой чая матча может помочь вам выглядеть моложе, стимулируя обновление клеток и выработку коллагена, а также защищая кожу от УФ-излучения, загрязнений, воспаления и оксидативного стресса.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Good Food.