Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организма

Что такое чай матча

Хотя матчу производят из того же растения, что и зеленый чай, выращивают его по-другому, чтобы листья чая содержали как можно больше определенных фитохимических веществ.

Чем полезна матча

Иногда от матча могут возникать неприятные ощущения в желудке или даже тошнота.

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, качественная матча неплохо регулирует сахар в крови. Это можно использовать после плотного обеда или ужина.

Научно доказано, что зеленый чай содержит семейство полифенолов, называемых катехинами, потрясающая способность тушения свободных радикалов.

Окислительный стресс - это и ошибки в рационе, и средства бытовой химии, и экология, и внутренние стрессовые состояния.

"Возникли высокотехнологичные способы замедления темпов старения. Качественный зеленый чай (не любой из полки) - один из них. Обычные дешевые чаи загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - слишком много фтора", - отметила эксперт.

Один конкретный компонент качественного зеленого чая (желательно неферментированного и тем более в матче) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), защищающий клетки от разрушения особенно активно.

Матча (фото: Freepik)

Содержащиеся в матче антиоксиданты способны способствовать улучшению состояния здоровья кожи и сделать менее выразительными тонкие линии и морщины. Эти антиоксиданты могут также помочь защитить кожу от УФ излучений и загрязнений, способных приблизить ее старение.

Регулярная балование себя чашечкой чая матча может помочь вам выглядеть моложе, стимулируя обновление клеток и выработку коллагена, а также защищая кожу от УФ-излучения, загрязнений, воспаления и оксидативного стресса.

Можно ли всем пить матчу