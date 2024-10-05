Регулює цукор в крові та уповільнює старіння: який напій може покращити стан організму

Матча стала популярною не лише як напій, але і як суперфуд завдяки своїм корисними властивостями для здоров'я. Як виявилось, такий японський чай може регулювати рівень цукру в крові та навіть сповільнювати старіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як матча впливає на організм та які є протипоказання.

Що таке чай матча

Матчу - це різновид зеленого чаю, який готують із подрібненого листя рослини Camellia sinensis. Так званий чай матча спочатку подавали на чайних церемоніях у Японії, але тепер він широко доступний і використовується в харчовій промисловості та кулінарії.

Хоча матчу виробляють із тієї ж рослини, що й зелений чай, вирощують її по-іншому, щоб листя чаю містило якнайбільше певних фітохімічних речовин.

Попри те, що матча вирощується з тієї ж рослини, що й зелений чай, вона вирощується по-іншому, і в результаті має унікальний профіль поживних речовин.

Протягом більшої частини вегетаційного періоду рослини вкриті бамбуковими килимками, що збільшує кількість хлорофілу в листках і призводить до їх характерного яскраво-зеленого кольору.

Чим корисна матча

Інколи від матчі можуть виникати неприємні відчуття в шлунку чи навіть нудота.

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, якісна матча непогано регулює цукор в крові. Цим можна користуватись після щільного обіду чи вечері.

Науково доведено, що зелений чай містить сімейство поліфенолів, званих катехінами, приголомшлива здатність яких є гасіння вільних радикалів.

Окислювальний стрес - це і помилки в раціоні, і засоби побутової хімії, і екологія, і внутрішні стресові стани.

"Виникли високотехнологічні способи уповільнення темпів старіння. Якісний зелений чай (не будь-який з полиці) - один із них. Звичайні дешеві чаї завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф - надто багато фтору", - зазначила експерт.

Один конкретний компонент якісного зеленого чаю (бажано неферментованого і тим більше у матчі) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), який захищає клітини від руйнування особливо активно.

Матча (фото: Freepik)

Антиоксиданти, що містяться в матчі, спроможні сприяти поліпшенню стану здоров’я шкіри й зробити менш виразними тонкі лінії та зморшки. Ці антиоксиданти можуть також допомогти захистити шкіру від УФ-випромінення та забруднень, здатних наблизити її старіння.

Регулярне балування себе чашечкою чаю матча може допомогти вам виглядати молодше, стимулюючи оновлення клітин та вироблення колагену, а також захищаючи шкіру від УФ-випромінення, забруднень, запалення та оксидативного стресу.

Чи можна усім пити матчу

Такий напій вважається безпечним для більшості людей. Однак, якщо ви чутливі до кофеїну, бажано обмежити загальну кількість споживаних напоїв з кофеїном, включаючи матчу.