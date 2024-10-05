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Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организма

Суббота 05 октября 2024 11:03
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Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организма Чем матча полезна для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анастасия Голобородько

Матча стала популярной не только как напиток, но и как суперфуд благодаря своим полезным свойствам для здоровья. Как выяснилось, такой японский чай может регулировать уровень сахара в крови и даже замедлять старение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как матча влияет на организм и какие есть противопоказания.

Что такое чай матча

Матча - это разновидность зеленого чая, который готовят из измельченных листьев растения Camellia sinensis. Так называемый чай матча сначала подавали на чайных церемониях в Японии, но теперь он широко доступен и используется в пищевой промышленности и кулинарии.

Хотя матчу производят из того же растения, что и зеленый чай, выращивают его по-другому, чтобы листья чая содержали как можно больше определенных фитохимических веществ.

Несмотря на то, что матч выращивается из того же растения, что и зеленый чай, он выращивается по-другому, и в результате имеет уникальный профиль питательных веществ.

В течение большей части вегетационного периода растения покрыты бамбуковыми ковриками, что увеличивает количество хлорофилла в листьях и приводит к их характерному ярко-зеленому цвету.

Чем полезна матча

Иногда от матча могут возникать неприятные ощущения в желудке или даже тошнота.

По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, качественная матча неплохо регулирует сахар в крови. Это можно использовать после плотного обеда или ужина.

Научно доказано, что зеленый чай содержит семейство полифенолов, называемых катехинами, потрясающая способность тушения свободных радикалов.

Окислительный стресс - это и ошибки в рационе, и средства бытовой химии, и экология, и внутренние стрессовые состояния.

"Возникли высокотехнологичные способы замедления темпов старения. Качественный зеленый чай (не любой из полки) - один из них. Обычные дешевые чаи загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - слишком много фтора", - отметила эксперт.

Один конкретный компонент качественного зеленого чая (желательно неферментированного и тем более в матче) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), защищающий клетки от разрушения особенно активно.

Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организмаМатча (фото: Freepik)

Содержащиеся в матче антиоксиданты способны способствовать улучшению состояния здоровья кожи и сделать менее выразительными тонкие линии и морщины. Эти антиоксиданты могут также помочь защитить кожу от УФ излучений и загрязнений, способных приблизить ее старение.

Регулярная балование себя чашечкой чая матча может помочь вам выглядеть моложе, стимулируя обновление клеток и выработку коллагена, а также защищая кожу от УФ-излучения, загрязнений, воспаления и оксидативного стресса.

Можно ли всем пить матчу

Такой напиток считается безопасным для большинства людей. Однако если вы чувствительны к кофеину, желательно ограничить общее количество потребляемых напитков с кофеином, включая матчу.

Если у вас диагностировали железодефицитную анемию, вы должны знать, что, как и другие чаи, матч содержит дубильные вещества. Эти природные соединения препятствуют усвоению железа, поэтому целесообразно избегать употребления чая во время еды - вместо этого подождите по крайней мере один час, прежде чем выпить чай.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Good Food.

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