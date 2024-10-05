Регулирует сахар в крови и замедляет старение: какой напиток может улучшить состояние организма
Матча стала популярной не только как напиток, но и как суперфуд благодаря своим полезным свойствам для здоровья. Как выяснилось, такой японский чай может регулировать уровень сахара в крови и даже замедлять старение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как матча влияет на организм и какие есть противопоказания.
Что такое чай матча
Матча - это разновидность зеленого чая, который готовят из измельченных листьев растения Camellia sinensis. Так называемый чай матча сначала подавали на чайных церемониях в Японии, но теперь он широко доступен и используется в пищевой промышленности и кулинарии.
Хотя матчу производят из того же растения, что и зеленый чай, выращивают его по-другому, чтобы листья чая содержали как можно больше определенных фитохимических веществ.
Несмотря на то, что матч выращивается из того же растения, что и зеленый чай, он выращивается по-другому, и в результате имеет уникальный профиль питательных веществ.
В течение большей части вегетационного периода растения покрыты бамбуковыми ковриками, что увеличивает количество хлорофилла в листьях и приводит к их характерному ярко-зеленому цвету.
Чем полезна матча
Иногда от матча могут возникать неприятные ощущения в желудке или даже тошнота.
По словам нутрициолога Анастасии Голобородько, качественная матча неплохо регулирует сахар в крови. Это можно использовать после плотного обеда или ужина.
Научно доказано, что зеленый чай содержит семейство полифенолов, называемых катехинами, потрясающая способность тушения свободных радикалов.
Окислительный стресс - это и ошибки в рационе, и средства бытовой химии, и экология, и внутренние стрессовые состояния.
"Возникли высокотехнологичные способы замедления темпов старения. Качественный зеленый чай (не любой из полки) - один из них. Обычные дешевые чаи загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - слишком много фтора", - отметила эксперт.
Один конкретный компонент качественного зеленого чая (желательно неферментированного и тем более в матче) - кахетин (epigallocatechin-3-gallate), защищающий клетки от разрушения особенно активно.
Матча (фото: Freepik)
Содержащиеся в матче антиоксиданты способны способствовать улучшению состояния здоровья кожи и сделать менее выразительными тонкие линии и морщины. Эти антиоксиданты могут также помочь защитить кожу от УФ излучений и загрязнений, способных приблизить ее старение.
Регулярная балование себя чашечкой чая матча может помочь вам выглядеть моложе, стимулируя обновление клеток и выработку коллагена, а также защищая кожу от УФ-излучения, загрязнений, воспаления и оксидативного стресса.
Можно ли всем пить матчу
Такой напиток считается безопасным для большинства людей. Однако если вы чувствительны к кофеину, желательно ограничить общее количество потребляемых напитков с кофеином, включая матчу.
Если у вас диагностировали железодефицитную анемию, вы должны знать, что, как и другие чаи, матч содержит дубильные вещества. Эти природные соединения препятствуют усвоению железа, поэтому целесообразно избегать употребления чая во время еды - вместо этого подождите по крайней мере один час, прежде чем выпить чай.
Ранее мы сообщали о напитках, которые помогут поскорее заснуть вечером.
Также мы писали, влияет ли количество выпитой воды за день на похудение.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Анастасии Голобородько и сайт Good Food.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.