Регулярно проверяйте показатели: чем грозит низкое давление и кто в опасности

Давление влияет на частоту дыхания, температуру тела и сердцебиение. Любые его изменения, даже один из показателей, могут свидетельствовать о нарушениях в работе внутренних органов. Так, низким давлением считается показатель которого менее 90/60. У здоровых людей часто фиксируют низкое давление и многие врачи считают это нормой, но у пожилых людей, к примеру, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

По информации medic.ua, результатом низкого давления может стать падение уровня притока крови к мозгу и сердцу. Как следствие, больной может потерять сознание или жаловаться на сильные головокружение, слабость, сонливость, тошноту.

Внезапное падение артериального давления может быть вызвано:

анемией;

потерей крови во время кровотечения;

низкой/высокой температурой тела;

сердечной недостаточностью;

инфекцией крови;

обезвоживанием;

реакцией на лекарственные средства или алкоголь;

тяжелыми аллергическими реакциями.

Вызвать резкое снижение давления могут гормональные проблемы. Тоже это может быть проявлением болезней печени, а также такое состояние достаточно часто встречается у беременных женщин. Среди других причин:

употребление некоторых лекарственных средств;

сердечная недостаточность/сердечная аритмия;

ожоги;

жара;

В группе риска находятся люди пожилого возраста, беременные, молодежь, которая ведет малоподвижный и нездоровый образ жизни.

Чтобы улучшить самочувствие и избежать подобных недугов, стоит прежде всего регулярно заниматься физической активностью, пить достаточное количество воды, отказаться от вредных привычек, высыпаться и отдыхать.

Напомним, ранее сообщалось о действенных способах для уменьшения болей в суставах.

Ранее мы писали, что снизить давление в домашних условиях можно с помощью нескольких специй и трав.