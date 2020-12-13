ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Регулярно проверяйте показатели: чем грозит низкое давление и кто в опасности

Автор: Анжелика Галушко

Давление влияет на частоту дыхания, температуру тела и сердцебиение. Любые его изменения, даже один из показателей, могут свидетельствовать о нарушениях в работе внутренних органов. Так, низким давлением считается показатель которого менее 90/60. У здоровых людей часто фиксируют низкое давление и многие врачи считают это нормой, но у пожилых людей, к примеру, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

По информации medic.ua, результатом низкого давления может стать падение уровня притока крови к мозгу и сердцу. Как следствие, больной может потерять сознание или жаловаться на сильные головокружение, слабость, сонливость, тошноту.

Внезапное падение артериального давления может быть вызвано:

Самые читаемые новости
  • анемией;
  • потерей крови во время кровотечения;
  • низкой/высокой температурой тела;
  • сердечной недостаточностью;
  • инфекцией крови;
  • обезвоживанием;
  • реакцией на лекарственные средства или алкоголь;
  • тяжелыми аллергическими реакциями.

Вызвать резкое снижение давления могут гормональные проблемы. Тоже это может быть проявлением болезней печени, а также такое состояние достаточно часто встречается у беременных женщин. Среди других причин:

  • употребление некоторых лекарственных средств;
  • сердечная недостаточность/сердечная аритмия;
  • ожоги;
  • жара;

В группе риска находятся люди пожилого возраста, беременные, молодежь, которая ведет малоподвижный и нездоровый образ жизни.

Чтобы улучшить самочувствие и избежать подобных недугов, стоит прежде всего регулярно заниматься физической активностью, пить достаточное количество воды, отказаться от вредных привычек, высыпаться и отдыхать.

Напомним, ранее сообщалось о действенных способах для уменьшения болей в суставах.

Ранее мы писали, что снизить давление в домашних условиях можно с помощью нескольких специй и трав.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медициназдоровьедавление