Сезонное обострение болей в суставах: как пережить зиму

Есть несколько причин развития боли в суставах, типичных для зимы (коллаж: РБК-Украина)

В осенне-зимний период многие хронические заболевания обостряются. С приходом первых холодов особенно часто дают о себе знать боли в суставах. Среди самых частых причин - переохлаждение организма и изменения в физической активности.

Как пишет Rus.Media, зимой кости и суставы сильнее болят, потому что падает атмосферное давление, что приводит к изменению давления в суставах. Также медики объясняют, что в холодный период суставы становятся более жесткими и скованными. Причина в том, что при низкой температуре в суставах происходит сгущение жидкости.

Также специалисты отмечают, что к артрозу может привести отсутствие необходимой активности. Ведь, это вполне нормально, что зимой люди двигаются меньше, чем в теплые месяцы. К тому же сейчас еще и карантин.

Поэтому необходимо больше двигаться дома, делать зарядку, ведь прекращать занятия спортом даже зимой. Активность улучшает кровообращение и согревает тело. Кроме того, занятия спортом улучшают состояние костей, м'мышц и снижают жесткость суставов.

Специалисты объясняют, что необязательно выполнять силовые упражнения, можно сделать растяжку или заняться пилатесом. А занятия в бассейне облегчат боль, улучшат осанку и укрепят мышцы.

Специалисты рассказывают, что в зимнее время люди неправильно одеваются, поэтому и болят суставы и кости. Поэтому необходимо защититься от морозов с помощью теплой одежды и обуви, ведь после переохлаждения риск, что возникнет боль в суставах, повышается.

Если Вам холодно дома, можно прикладывать к м'мышц грелку или делать теплые компрессы на суставы.

Также на состояние костей и суставов влияет питание, оно должно быть богатым на кальций и витамин D. Норма кальция присутствует в молочных продуктах, миндале и сое. А много витамина D в молоке, яйцах, злаковых продуктах.

Не менее важно иметь здоровый сон, продолжительностью 7-8 часов. Также на восприятие человеком боли влияет пессимистический настрой, поэтому себя нужно настраивать на позитив.

Напомним, ранее медики предупредили, что бесконтрольный прием витамина D может серьезно повредить здоровью'ю.

Также в ВОЗ назвали тяжелые последствия отсутствия физической активности.