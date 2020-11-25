Какие специи и зелень помогут эффективно снизить давление: обязательно включите в рацион

Как снизить давление в домашних условиях с помощью диеты (коллаж: РБК-Украина)

Врачи рассказали о необычных свойствах популярных специй и зелени

Чтобы снизить давление в домашних условиях необязательно кардинально менять рацион. Достаточно добавить в блюда всего несколько специй и трав, чтобы со временем наблюдать положительную динамику. Как без больших усилий снизить давление с помощью правильной диеты, сообщает Healthline.

Высокое артериальное давление или гипертоническая болезнь, поражает почти половину взрослого населения и считается самым распространенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. В основном его регулируют медикаментозно, однако лекарства назначает только врач, так как каждый организм особенный и нужно учитывать полный анамнез пациента, чтобы назначить тот препарат, который вас действительно вылечит. В комплексной терапии также рекомендуется исключить соленые и копченые продукты питания. Однако, что все-таки стоит употреблять в пищу, чтобы снизить давление?

Базилик

В базилике содержится немало эвгенола – это природный антиоксидант, входящий в состав обезболивающих средств, который может способствовать снижению артериального давления, действуя как природный блокатор кальциевых каналов. То есть вещество препятствует движению кальция в сердце и артериальные клетки, позволяя сосудам расслабиться. Также растение способствует расслаблению сосудов и разжижению крови.

Семена сельдерея

Семена сельдерея содержат железо, магний, марганец, кальций и клетчатку. А некоторые исследования показывают, что отвар на основе таких семян может способствовать снижению артериального давления. При этом ученые сообщают, что растение снижает давление только у тех, кто страдает от гипертонии. Сельдерей также действует по принципу блокировки кальция.

Петрушка

Петрушка содержит витамин С и диетические каротиноиды, которые могут снизить кровяное давление. Несколько исследований показали, что каротиноидные антиоксиданты снижают кровяное давление и холестерин, который является фактором риска сердечных заболеваний.

Чеснок

Чеснок содержит соединения серы, что может способствовать увеличению кровотока и расслаблению сосудов. Как следствие – снижать артериальное давление.

Корица

Пока до конца не ясно, как корица снижает кровяное давление, но исследования, проведенные на животных показывают, что специя может помочь расширить и расслабить сосуды.

Имбирь

Исследования показали, что прием имбиря снижает артериальное давление несколькими способами. Он действует как естественный блокатор кальциевых каналов и природный ингибитор АПФ.

Кардамон

Кардамон наполнен различными антиоксидантами, которые могут помочь снизить артериальное давление. 12-недельное исследование 20-ти взрослых, которым недавно диагностировали повышенное кровяное давление, показало, что прием 3 граммов порошка кардамона снижает артериальное давление.

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