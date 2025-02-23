Регулярне статеве життя впливає на серце та допомагає уникнути цих популярних хвороб

Чим корисні поцілунки для серця

За словами лікаря, під час поцілунків і обіймів у кров викидаються ендорфіни - гормони щастя, які знижують рівень стресу та тривоги. Це допомагає знизити артеріальний тиск, а значить, і зменшується ризик серцево-судинних захворювань, розвитку гіпертонії, інсультів і серцевих нападів.

Тоді як під час статевого контакту серце починає битися швидше, пульс може піднятись до 130 ударів на хвилину. Це рівень помірного фізичного навантаження, який зміцнює серце та покращує кровообіг.

Однак, важливо бути уважними, якщо у вас є захворювання серця. Тому перед активністю варто проконсультуватись з лікарем.

Вплив сексу після серцевого нападу

Кардіолог зазначила, що секс після серцевого нападу сприяє відновленню здоров’я серця. Вже через 4-6 тижнів після виписки з лікарні більшість пацієнтів можуть повернутись до інтимних стосунків, якщо лікар не вказав на інші обмеження.

Також проблеми з серцем можуть впливати на сексуальну активність. Поганий кровообіг, який часто супроводжує серцеві захворювання, може знижувати потенцію.

"У 50-70% чоловіків з хронічними серцево-судинними захворюваннями є проблеми з еректильною дисфункцією. Ймовірність виникнення серцевого нападу під час інтимної близькості дуже низька і складає лише 0,6%", - йдеться у повідомленні.

Необхідно пам'ятати, що постійна підтримка партнера та емоційна близькість допомагають пережити стресові моменти без шкоди для серця.

Секс підвищує рівень оксиду азоту в крові, а це сприяє розширенню кровоносних судин і покращує кровотік.

Користь регулярного статевого життя

Ризик судинних хвороб зменшується, якщо сексуальне життя регулярне. Активне сексуальне життя знижує рівень холестерину і покращує загальний стан серцево-судинної системи.

Секс також може знизити ризик тромбоутворення. Інтимна близькість активує кровообіг, що сприяє кращому постачанню кисню до органів і зменшує ймовірність утворення тромбів у судинах.