Red Dead Redemption 2: 10 важливих дій для ідеального старту гри

Просувайтеся сюжетом у своєму власному темпі

Щоб по-справжньому відчути всю глибину Red Dead Redemption 2, необхідно брати активну участь у всіх аспектах гри. Виконання місій на ранніх етапах просуне основну сюжетну лінію, відкривши гравцям нові регіони і контент.

Завдяки цьому стануть доступні найкраща зброя, коні, одяг і досвід. Дорогою гравці отримуватимуть нагороди, такі як гроші, досвід і навіть золоті самородки.

Просувайтеся сюжетом у своєму власному темпі (фото: Game Rant)

Зберігайте правильне спорядження

У непередбачуваних землях Red Dead Redemption 2 гравці можуть опинитися в сутичці з ведмедем у снігу або з алігатором у болоті. Бути готовим до будь-яких погодних умов необхідно для виживання.

Гравцям також слід негайно запастися м'ясом, консервами та овочами для тривалих подорожей і швидкого поповнення енергії. Плануючи заздалегідь і залишаючись готовими, гравці будуть краще підготовлені до подолання труднощів дикого фронтиру.

Зберігайте правильне спорядження (фото: Game Rant)

Візьміть на себе побічну місію

Більшість гравців Red Dead Redemption 2 знають, що основний сюжет досить динамічний, щоб захопити їх на довгі години, але виконання побічних місій на ранніх етапах допоможе розвинути характер, підвищити ранг і досвід.

Це не тільки додає години до ігрового процесу, а й може призвести до глибшої взаємодії з Артуром і NPC, і багато хто з них пропонують нагороди, які покращують навички, багатство і спорядження.

Візьміть на себе побічну місію (фото: Game Rant)

Отримайте солідний арсенал

Зброю не так легко розблокувати новому гравцеві, але добре оснащений арсенал має вирішальне значення для виживання на Дикому Заході.

У міру просування в Red Dead Redemption 2 гравці повинні покращувати зброю, щоб удосконалити її характеристики, і експериментувати з різними типами вогнепальної зброї, щоб знайти те, що найкраще підходить їхньому стилю гри.

Солідний арсенал (або хоча б один улюблений пістолет) дасть гравцям усе необхідне для вирішення будь-яких завдань - від полювання до захисту табору від бандитів і правоохоронців.

Отримайте солідний арсенал (фото: Game Rant)

Практикуйте освоєння Dead Eye

Dead Eye - потужна здатність у Red Dead Redemption 2, яка дає змогу гравцям сповільнювати час і цілитися у ворогів з убивчою точністю. Освоєння Dead Eye необхідне для успіху в бою і може допомогти гравцям подолати будь-яку складну ситуацію, яку їм підкидає гра.

Тренуючись на ранніх етапах гри й експериментуючи з різними техніками прицілювання, гравці можуть стати майстрами у використанні Dead Eye у своїх інтересах, чи то знищення кількох ворогів одночасно, чи то упіймання тварини. За достатньої практики гравці стануть майстрами Dead Eye.

Практикуйте освоєння Dead Eye (фото: Game Rant)

Налагодьте зв'язок із конем

Коні, доступні в базовій грі Red Dead Redemption 2, можуть здатися не найпотужнішими, але що кращий зв'язок із ними, то вища їхня швидкість, витривалість і здоров'я. Якщо приділяти час і зусилля на розвиток зв'язку з конем, можна швидше розкрити повний потенціал скакуна.

Регулярно доглядайте за конем, годуйте його і беріть у подорожі, щоб зміцнити прихильність. Добре навчений і відданий кінь значно поліпшить ігровий досвід, допомагаючи в бою, дослідженні світу та пересуванні.

Налагодьте зв'язок із конем (фото: Game Rant)

Навчіться грабувати

Грабіж необхідний у Red Dead Redemption 2. Пограбування ворогів - це швидкий і ефективний спосіб отримати цінні та колекційні предмети без необхідності витрачати години на пошуки або великі гроші.

Гравці повинні пам'ятати, що награбовані предмети можна продати за гроші або використати для створення необхідних предметів, що заощадить їм час і ресурси в довгостроковій перспективі.

Геймери повинні взяти за звичку обшукувати кожного ворога, з яким вони стикаються. Так вони будуть добре екіпіровані для подорожі.

Навчіться грабувати (фото: Game Rant)

Досліджуйте основні частини карти

У світі Red Dead Redemption 2 є незліченна безліч цікавих місць, які розважатимуть гравців годинами. Досліджуючи карту, гравці повинні прагнути розблокувати регіони і досліджувати великі області на карті, щоб зробити їх іграбельними для Артура Моргана.

Знайомство з цими великими територіями допоможе гравцям дізнатися секретні укриття, місця для стоянок, найкращі місця для полювання і цікаві локації в кожному регіоні, гарантуючи, що гравці будуть готові навіть до найскладніших випробувань, які може їм запропонувати гра.

Досліджуйте основні частини карти (фото: Game Rant)

Шукайте предмети колекціонування

Колекціонування в Red Dead Redemption 2 - це більша частина дослідницького досвіду, що пропонує нагороди і випробування, оскільки гравці досліджують постійно мінливий світ навколо них.

Чи то полювання за рідкісними травами для крафту, чи то реліквіями для заробітку додаткових грошей, колекційні предмети дають гравцям додаткову мотивацію дослідити частини карти, в яких вони, можливо, не були раніше.

Шукайте предмети колекціонування (фото: Game Rant )

Досліджуйте табір

Незалежно від того, чи досліджуєте ви Red Dead Online, чи історію Артура, табір є невід'ємною частиною гри. Чи то полювання та збирання, чи то виготовлення та приготування м'яса в таборі, це місце є опорою для кожного гравця. Спілкування з NPC тут може надати допомогу в грі та збагатити історію.

Табір в історії є домом для банди Ван дер Лінде, злочинного угруповання Артура. Гравці мають витратити час на те, щоб зблизитися з бандитами, поліпшити табір і насолодитися моментами.

Досліджуйте табір (фото: Game Rant)