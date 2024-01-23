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Спікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалу

Вівторок 23 січня 2024 10:05
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Спікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалу Наталію Гуменюк розкритикували за зачіску (РБК-Україна: Владислав Красінський)
Автор: Тетяна Самарук

Речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк розкритикували за нову зачіску. Причиною стало те, що вона відвідала салон краси перукаря, який веде соцмережі російською мовою.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як на скандал відреагувала Наталя Гуменюк та перукар.

При написанні матеріалі використовували такі джерела: Facebook-сторінка одеського активіста Дем’яна Ганули, TikTok-сторінка перукаря Анни Пітерської та Facebook-сторінка речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

Деталі

За словами активіста Дем’яна Ганули, нібито Гуменюк рекламує салон краси, який грубо порушує мовний закон. Все тому, що перукар вела свої соцмережі виключно російською мовою.

Однак, після розголошення ситуації на своїх сторінках Анна Пітерська вже розповідає про свої послуги українською мовою.

Спікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалуСпікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалуЯк раніше виглядати сторінки перукаря у соцмережах (скриншот)

Наталія Гуменюк з'явилась на сторінці перукаря у військовий формі.

Анна Пітерська відреагувала на скандал так: "Якщо я погана у чиїсь історії, то у мене величезне серце, яке вміє прощати і приймати. Але якщо у вашій історії я поганий персонаж - значить ви цього заслуговуєте".

Активіста обурило прізвище перукаря. Він зазначив, що воно напряму пов'язане з російським містом.

"В коментарях стверджують що "Пітерська" - це реальне прізвище цієї жінки, якщо це так, то я вибачаюсь що повʼязав назву з російським містом. Але це не скасовує факту порушення мовного закону цим салоном краси", - написав Дем’ян Ганула.

Що написала Наталія Гуменюк

Речниця Сил оборони півдня України зазначила, що їй більш до душі твердження, що в темряві краще видно світлих людей.

"Кажуть "gentlemen prefer blondes",подивимось, чи стане більше "джентльменства" навколо", - йдеться у повідомленні.

Спікера Сил оборони півдня розкритикували за нову зачіску: у чому суть скандалуНова зачіска Наталії Гуменюк (фото: facebook.com/natusya.humenyuk)

Раніше ми повідомляли про скандал у медичному виші, де студентку змушували говорити російською.

Також ми писали, що під Львовом чоловік у магазині вимагав, щоб його обслуговували російською мовою.

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