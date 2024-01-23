Спикера Сил обороны юга раскритиковали за новую прическу: в чем суть скандала

Спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк раскритиковали за новую прическу. Причиной стало то, что она посетила салон красоты парикмахера, который ведет соцсети на русском языке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на скандал отреагировала Наталья Гуменюк и парикмахер.

Детали

По словам активиста Демьяна Ганули, якобы Гуменюк рекламирует салон красоты, грубо нарушающий языковой закон. Все потому, что парикмахер вела свои соцсети исключительно на русском языке.

Однако после разглашения ситуации на своих страницах Анна Питерская уже рассказывает о своих услугах на украинском языке.

Как раньше выглядеть страницы парикмахера в соцсетях (скриншот)

Наталья Гуменюк появилась на странице парикмахера в военной форме.

Анна Питерская отреагировала на скандал так: "Если я плоха в чьей-то истории, то у меня огромное сердце, которое умеет прощать и принимать. Но если в вашей истории я плохой персонаж - значит вы этого заслуживаете".

Активиста возмутила фамилия парикмахера. Он отметил, что она напрямую связана с российским городом.

"В комментариях утверждают, что "Питерская" - это реальная фамилия этой женщины, если это так, то я извиняюсь, что связал название с российским городом. Но это не отменяет факта нарушения языкового закона этим салоном красоты", - написал Демьян Ганула.

Что написала Наталья Гуменюк

Спикер Сил обороны юга Украины отметила, что ей больше по душе утверждение, что в темноте лучше видно светлых людей.

"Говорят "gentlemen prefer blondes", посмотрим, станет ли больше "джентльменства" вокруг", - говорится в сообщении.

Новая прическа Натальи Гуменюк (фото: facebook.com/natusya.humenyuk)