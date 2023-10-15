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Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з телеведучою: що відомо про його обраницю (фото)

Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з телеведучою (фото: facebook.com/art.denko)
Автор: Анна Шиканова

Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України, від якого у захваті тисячі українських жінок та якого хотіли бачити у шоу "Холостяк", одружився. І його обраницею стала відома українська телеведуча Анастасія Нориціна.

Що відомо про весілля та кохану речника СБУ, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Дехтяренко у Facebook.

Що відомо про весілля

Як повідомив Артем, з коханою вони розписалися у Міністерстві юстиції України й на церемонії був присутній міністр юстиції Денис Малюська. Артем був вдягнутий у військову форму, а наречена Анастасія – у сукню-вишиванку.

Варто зазначити, що весілля відбулося у день народження Анастасії.

"До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої перемоги", - написав Артем та поділився фото з важливої події.

Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з ведучою Анастасією Нориціною (фото: facebook.com/art.denko)

Що відомо про наречених

Артем Дехтяренко

Народився 2 листопада 1990 року у Чернівцях. За освітою – журналіст, починав свою кар'єру у виданнях "Комерсант-Україна" та "Апостроф".

З 2016 почав працювати у прес-службах: у секретаріаті Кабміну та офісі прем'єр-міністра Гройсмана, був радником у міністра соціальної політики та радником Міністра охорони здоров'я у 2019-2020 роках.

З 1 лютого 2021 призначений начальником Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю, речником СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення – речник СБУ, який детально розповідає про важливі події.

Анастасія Нориціна

Ведуча "24 каналу", авторка рубрики "Обережно! ЗОМБОЯЩИК". Свою журналістську кар'єру також починала у виданні "Апостроф", де була кореспонденткою у Верховній Раді.

Закінчила Київській університет ім. Бориса Грінченка. Родом Анастасія з Полтави. День народження - 14 жовтня.

Анастасія почала практику вже на 2 курсі, на "112 каналі" - у 2017 році, але звільнилася після зміни власника.

Анастасія Нориціна (фото: facebook.com/Анастасія Нориціна)

В одному з інтерв'ю Анастасія розповіла, що подавала документи на вступ у великі міста України і її пріоритетом була Одеська юридична академія. А коли їй подзвонили з Університету ім. Грінченка та повідомили, що вона пройшла на журналістику – вона поїхала подавати документи.

До речі, раніше ми розповідали про те, що екс-прокурор та працівниця ДБР відгуляли елітне весілля.

А ще ми писали про історію неймовірно щасливої пари, у якої різниця у віці 53 роки.

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