Йому було 17, а їй 71. Історія кохання пари, яка зустрілася 9 років тому і щаслива досі

Гері та Альмеда з різницею у віці 53 роки разом уже дев'ять років. Цього року Альмеда відзначає своє 80-річчя.

Історія кохання Альмеди та Гері

Гері було лише 17 років, коли вони вперше зустрілися з Альмедою. Він закохався по вуха в неї, хоча їй був на той час 71 рік, тож вони почали зустрічатися.

Знаючи, що їхні стосунки із самого початку були серйозними, пара попросила благословення у мами Гері, Теммі, якій тоді було 48 років, та його бабусі Керолайн, якій тоді був 71 рік.

Пара дочекалася, поки Гері виповниться 18 років, перш ніж одружиться. Вони зіграли весілля 26 жовтня 2015 року, а потім разом переїхала до будинку Альмеди з одним з її онуків, який на три роки старший за її нового чоловіка.

У Гері та Альмеди різниця у віці 53 роки (фото: instagram.com/garyandalmeda)

За словами Альмеди, вона одразу за першої зустрічі зрозуміла, що Гері її єдиний і неповторний чоловік.

Попри значну різницю у віці між парою, пара закохана більше, ніж будь-коли, і нещодавно відсвяткувала 80-річчя Альмеди.

Гері, якому зараз 26 років, називає Альмеду своєю "лялечкою" та найдивовижнішою дружиною у світі.

"Я найщасливіший чоловік на кожен день, коли мені вдається прокидатися поряд з тобою. Ти робиш мене найщасливішим чоловіком щодня, і я хочу завжди робити тебе найщасливішою жінкою", - написав Гері під спільною фотографією з дружиною.

"Ти справді кохання всього мого життя, і я люблю тебе з кожним ударом свого серця", - додав він.

Пара шалено закохана в один одного (фото: instagram.com/garyandalmeda)

Пара, яка скоро святкуватиме сьому річницю весілля, часто стикається з негативною реакцією з приводу різниці у віці 53 років, проте їх це абсолютно не турбує.

"Альмеда настільки молода душею, що вік нас просто не турбує, ми ніколи про нього не замислюємося. Я просто знаю, що Бог відповів на мої молитви того дня, коли вона увійшла до мого життя", - сказав Гері.