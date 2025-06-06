Дзеркало як магніт для удачі: де його розмістити, щоб приманити щастя та достаток

У правильному місці дзеркало може не лише прикрасити простір, а й притягнути удачу, гроші та гармонійні стосунки. У східній філософії дзеркало вважається потужним енергетичним інструментом. Але поставити його потрібно тільки в особливе місце.

Де у домі потрібно розміщати дзеркало, щоб привабити удачу, щастя та достаток, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дзеркала у домі розміщують переважно за правилами зручності - у ванній, у коридорі, на дверцятах шафи. Щоб було зручно поправити зачіску та подивитися на себе перед виходом з дому. Але таке розміщення дає тільки 10% від загального магічного потенціалу дзеркала.

У давніх практиках та у східній філософії дзеркало - це "двері" для енергії. Тому від розташування цього предмету інтер'єру залежить, чи буде вас супроводжувати удача в особистих стосунках, грошах та й взагалі у житті.

Неправильне розташування може взагалі погіршити ситуацію - замість подвійної удачі у житті, позитивна енергія буде витікати з вашого дому, як вода крізь пальці.

Дзеркало у коридорі

Правило перше. Ніколи не вішайте дзеркало навпроти вхідних дверей. І хоча вам це здається логічним, за прикметами - це невірно. Бо саме так ваша удача "відбивається" назад і випускається на вулицю, не затримується в домі.

Якщо ви хочете розмістити дзеркало саме при вході, то найкраще місце - зліва від дверей, на рівні вашого серця. Таке місце буде пасткою для позитивної енергії й коли вона буде потрапляти в дім, спочатку вона торкнеться вашого зображення, а потім наповнить простір.

Дзеркало у вітальні

Правило друге. Дзеркало у вітальні теж не можна вішати абияк. Воно має бути розміщено так, щоб енергія "подвоювалася" і відповідно подвоювала те, що ви хочете збільшити.

Якщо повішати навпроти столу - буде більше їжі, відповідно - достатку. Якщо розмістити навпроти вікна з гарним краєвидом або на балкон, де багато квітів - це збільшить шанси на мандрівки.

Не можна вішати дзеркало навпроти пустого кута, безладу або місця, де ви сперечаєтеся з рідними. Бо саме це й почне збільшуватися в геометричній прогресії: безлад, сварки, хаос та пустка.

Дзеркало на кухні

Трете правило. Дзеркало на кухні впливає на фінансовий потік. Саме тому воно має бути направлене на холодильник (бажано повний). Вважається, що ця хитрість показує Всесвіту, що вам потрібно вдвічі більше ресурсів.

Не забувайте слідкувати за чистотою дзеркала, бо розводи, пилюка або бруд можуть спотворювати сигнали.

Дзеркало у спальні

Правило четверте. Будьте особливо обережні при розміщенні дзеркала у спальні. Якщо воно висить навпроти вашого ліжка, то енергія удачі буде розбиватися об ваше відображення уві сні. І є ризик, що це спричинить тривоги.

Якщо вам дуже необхідно дзеркало у спальні - повісьте його у кутку. Коли не користуєтеся - закривайте його тканиною, картиною, шторою.

Де дзеркалу не місце

Навпроти ліжка. Це створює тривожність, заважає вашому сну і подвоює самотність, якщо ви спите наодинці.

Навпроти дверей або смітника. Це підсилює негатив.

У зоні безладу. Дзеркало множить те, що бачить. Якщо перед ним хаос, то ви й отримаєте більше хаосу.