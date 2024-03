Речі, які найбільше дратують в інтернеті: як їх позбутися

Надоїдливі повідомлення про файли cookie

Файли cookie необхідні для того, щоб веб-сайти могли запам'ятовувати вашу активність і зберігати ваші налаштування для різних інтернет-сервісів.

Однак, відповідно до Загального регламенту захисту даних Європейського Союзу та Каліфорнійського закону про конфіденційність споживачів, кожен веб-ресурс зобов'язаний повідомляти користувачів про намір зберегти файли cookie на їх комп'ютерах. Це може викликати роздратування.

Натискати на кнопку "Прийняти" щоразу при відвідуванні нового сайту може бути стомливо, особливо якщо ви відвідуєте багато різних ресурсів в інтернеті.

У таких випадках має сенс встановити розширення "I don't care about cookies" , яке автоматично приймає файли cookie від відвідуваних вами сайтів і приховує настирливі повідомлення про них.

Скриншот

Автоматичне відтворення відео

Чомусь веб-дизайнери вважають, що автоматичне відтворення відео на веб-сторінках без вашої згоди є чимось дуже крутим та прогресивним.

Хоча на відеохостингах, таких як YouTube, така поведінка може бути обґрунтована, рекламні оголошення, що спливають у кутку екрана, є вже занадто нав'язливими. Вони засмічують ваш інтернет-канал, збільшують навантаження на процесор і можуть викликати дискомфорт, особливо якщо ви вважаєте за краще працювати в тиші.

На жаль, у браузері Google Chrome стандартними засобами можна вимкнути лише автоматичне відтворення звуку на сайтах.

Для цього перейдіть до розділу "Меню", потім "Налаштування", далі "Конфіденційність та безпека", потім у "Налаштування сайтів", "Додаткові налаштування контенту" та "Звук". Там потрібно вибрати опцію "Заборонити сайтам відтворювати звук".

Однак для зупинки автоматичного відтворення відео необхідно встановити розширення AutoplayStopper.

Скриншот

Набридлива капча

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart) - повністю автоматизований публічний тест Тьюринга для розрізнення комп'ютерів та людей. І це важлива з погляду інформаційної безпеки штука.

Вам, напевно, відомі всі ці "введіть текст з картинки", "порахуйте цифри прописом" і "знайдіть усі світлофори на фотографіях".

Приклад капчі (фото:One Zero - Medium)

Але при цьому капча дико дратує. І якщо якісь простенькі завдання на кшталт "вкажіть всі автомобілі на фото" вирішуються відносно легко, то сидіти і вчитуватися в нерозбірливі тексти з картинок - дуже втомлює.

На щастя, існують розширення на кшталт NopeCHA та Buster, які можуть проходити тести за вас за допомогою ШІ. Деякі складні завдання їм не по зубах, але при цьому вони все ж таки здатні заощадити неабияку кількість часу.

Скриншот

Автоматичне перенаправлення

Коли ви намагаєтеся відкрити важливий веб-сайт, він миттєво перенаправляє вас на іншу сторінку, наприклад, пропонуючи зробити ставки на спорт або переглянути нові моделі кавомашини. Хоча сумлінні веб-ресурси так не роблять, іноді потрібна інформація зберігається на сайтах, які менш обережні щодо реклами, що може спричинити роздратування.

Для запобігання небажаним перенаправленням у браузері Google Chrome можна перейти до розділу "Меню", потім "Налаштування", далі "Конфіденційність та безпека", "Налаштування сайтів" та "Спливаючі вікна та перенаправлення". Потім виберіть опцію "Заборонити сайтам відображати спливаючі вікна та використовувати перенаправлення".

Самоочисні форми, що заповнюються

При реєстрації на веб-сайті може виникнути неприємна ситуація: після ретельного заповнення полів ви випадково натискаєте не ту кнопку, і сторінка перезавантажується, внаслідок чого введені вами дані зникають безповоротно. Це може бути дуже дратівливо.

Ще неприємніше, коли ви майже завершили реєстрацію, ввели та підтвердили пароль, а сайт повідомляє вам, що ваша комбінація пароля занадто коротка. У такому випадку сайт не тільки видаляє введений пароль, але й інші дані, які ви внесли.

Щоб уникнути таких проблем, можна скористатися розширеннями, які автоматично зберігають введений текст у формах на веб-сторінках, навіть якщо сторінка була перезавантажена. Однак встановити ці доповнення слід до того, як ви почнете вводити будь-які дані.

Скриншот

Набридливі повідомлення

Сучасні операційні системи для настільних комп'ютерів прийняли звичку мобільних платформ показувати спливаючі повідомлення про різні події. Тепер як в операційних системах Windows, так і в macOS, і Linux є спеціальні "Центри повідомлень", в яких відображаються оповіщення від усіх відвідуваних вами сайтів.

При включенні комп'ютера в кутку екрана можуть з'являтись новини з ресурсів, які ви колись відвідували, ще до того, як ви встигнете запустити браузер. Це може відволікати вас від роботи і призвести до упущення дійсно важливих повідомлень.

Щоб вирішити цю проблему у браузері Google Chrome, перейдіть до розділу "Меню", потім у "Параметри", далі "Конфіденційність та безпека", потім "Параметри сайтів" та "Сповіщення". Тут ви можете вибрати, які сайти мають право показувати вам повідомлення, а які ні.

Також можна повністю вимкнути повідомлення, вибравши опцію "Використовувати режим важливих повідомлень" або "Заборонити сайтам надсилати повідомлення".