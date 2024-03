Вещи, которые бесят больше всего в интернете: как от них избавиться

Надоедливые уведомления о файлах cookie

Cookie-файлы необходимы для того, чтобы веб-сайты могли запоминать вашу активность и сохранять ваши настройки для различных интернет-сервисов.

Однако в соответствии с Общим регламентом по защите данных Европейского союза и Калифорнийским законом о конфиденциальности потребителей, каждый веб-ресурс обязан уведомлять пользователей о своем намерении сохранить файлы cookie на их компьютерах. Это может вызывать раздражение.

Нажимать на кнопку "Принять" каждый раз при посещении нового сайта может быть утомительно, особенно если вы посещаете множество различных ресурсов в интернете.

В таких случаях имеет смысл установить расширение "I don’t care about cookies", которое автоматически принимает файлы cookie от посещаемых вами сайтов и скрывает назойливые уведомления о них.

Скриншот

Автоматическое воспроизведение видео

Почему-то веб-дизайнеры считают, что автоматическое воспроизведение видео на веб-страницах без вашего согласия является чем-то очень крутым и прогрессивным.

Хотя на видеохостингах, таких как YouTube, такое поведение может быть как-то обосновано, рекламные объявления, всплывающие в углу экрана, являются уже чересчур навязчивыми. Они засоряют ваш интернет-канал, увеличивают нагрузку на процессор и могут вызвать дискомфорт, особенно если вы предпочитаете работать в тишине.

К сожалению, в браузере Google Chrome стандартными средствами можно отключить только автоматическое воспроизведение звука на сайтах.

Для этого перейдите в раздел "Меню", затем "Настройки", далее "Конфиденциальность и безопасность", после этого в "Настройки сайтов", "Дополнительные настройки контента" и "Звук". Там нужно выбрать опцию "Запретить сайтам воспроизводить звук".

Однако для остановки автоматического воспроизведения видео необходимо установить расширение AutoplayStopper.

Скриншот

Надоедливая капча

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) - полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей. И это важная с точки зрения информационной безопасности штука.

Вам наверняка известны все эти "введите текст с картинки", "посчитайте цифры прописью" и "найдите все светофоры на фотографиях".

Пример капчи (фото:One Zero - Medium)

Но при этом капча дико раздражает. И если какие‑нибудь простенькие задачи вроде "укажите все автомобили на фото" решаются относительно легко, то вот сидеть и вчитываться в неразборчивые тексты с картинок - очень утомительно.

К счастью, существуют расширения вроде NopeCHA и Buster, которые могут проходить тесты за вас с помощью ИИ. Некоторые сложные задачки им не по зубам, но при этом они все же способны сэкономить изрядное количество времени.

Скриншот

Автоматическое перенаправление

Когда вы пытаетесь открыть важный веб-сайт, он мгновенно перенаправляет вас на другую страницу, например, предлагая сделать ставки на спорт или просмотреть новые модели кофемашин. Хотя добросовестные веб-ресурсы так не поступают, иногда нужная информация хранится на сайтах, которые менее осторожны в отношении рекламы, что может вызвать раздражение.

Для предотвращения нежелательных перенаправлений в браузере Google Chrome можно перейти в раздел "Меню", затем "Настройки", далее "Конфиденциальность и безопасность", "Настройки сайтов" и "Всплывающие окна и перенаправления". Затем выберите опцию "Запретить сайтам отображать всплывающие окна и использовать перенаправления".

Самоочищающиеся заполняемые формы

При регистрации на веб-сайте может возникнуть неприятная ситуация: после тщательного заполнения полей вы случайно нажимаете не на ту кнопку, и страница перезагружается, в результате чего введенные вами данные исчезают безвозвратно. Это может быть очень раздражающе.

Еще более неприятно, когда вы почти завершили регистрацию, ввели и подтвердили пароль, а сайт сообщает вам, что ваша комбинация пароля слишком короткая. В таком случае сайт не только удаляет введенный пароль, но и все остальные данные, которые вы внесли.

Чтобы избежать подобных проблем, можно воспользоваться расширениями, которые автоматически сохраняют введенный вами текст в формах на веб-страницах, даже если страница была перезагружена. Однако установить эти дополнения следует до того, как вы начнете вводить какие-либо данные.

Скриншот

Надоедливые уведомления

Современные операционные системы для настольных компьютеров приняли привычку мобильных платформ показывать всплывающие уведомления о различных событиях. Теперь как в операционных системах Windows, так и в macOS, и в Linux есть специальные "Центры уведомлений", в которых отображаются оповещения от всех посещенных вами сайтов.

При включении компьютера в углу экрана могут появляться новости с ресурсов, которые вы когда-то посещали, еще до того, как вы успеете запустить браузер. Это может отвлекать вас от работы и привести к упущению действительно важных уведомлений.

Чтобы решить эту проблему в браузере Google Chrome, перейдите в раздел "Меню", затем в "Настройки", далее "Конфиденциальность и безопасность", потом "Настройки сайтов" и в "Уведомления". Здесь вы можете выбрать, какие сайты имеют право показывать вам уведомления, а какие нет.

Также можно полностью отключить уведомления, выбрав опцию "Использовать режим важных уведомлений" или "Запретить сайтам отправлять уведомления".