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Ребенок не хочет учить язык в другой стране: что делать родителям в такой ситуации

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 11:00
Ребенок не хочет учить язык в другой стране: что делать родителям в такой ситуации Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Многие украинцы вынуждены были уехать за границу с детьми, спасаясь от российской агрессии. Но в европейских странах некоторые столкнулись с проблемой, когда у ребенка нет желания ходить в школу, общаться со сверстниками и разговаривать на иностранном языке.

Почему так случается и как настроить подростка на изучение языка в другой стране, рассказал доктор Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

По словам Евгения Комаровского, основная проблема заключается в том, что они считают ситуацию временной, поэтому не учат язык, а все свободное время проводят в социальных сетях или в компьютерных играх.

Когда мама или другой близкий человек пытается вытащить детей из чатов и соцсетей, они обычно говорят: "У меня там все друзья".

Доктор советует подросткам иначе посмотреть на то, что сейчас происходит.

"Будем надеяться, что ситуация "я за границей ненадолго" - правильная, но рассчитывать на нее не надо. Стоит быть готовым к тому, что пребывание в другой стране может затянуться", - сказал эксперт.

Насчет новых контактов - друзей много не бывает.

"Если за то время, пока вы находитесь в другой стране, у вас появятся новые знакомства, это поможет в жизни. Подавно, в 14-16 лет подружиться очень легко", - пояснил подросткам доктор.

А если говорить о знаниях - вы оказались в стране носителя другого языка. Что может быть лучше?

"Это очень крутая возможность - выучить язык за короткое время. Перед вами открывается весь мир, если вы знаете несколько языков. Почему не использовать эту ситуацию - вынужденное пребывание за границей - со знаком "плюс" для себя? То есть принять ее не в страданиях, а с пользой", - резюмировал он.

Ранее Комаровский назвал главные правила для ребенка при переезде.

Также читайте, как получить помощь при рождении ребенка во время войны.

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Доктор Комаровский
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