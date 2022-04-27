Дитина не хоче вчити мову в іншій країні: що робити батькам у цій ситуації

Багато українців змушені були виїхати за кордон з дітьми, рятуючись від російської агресії. Але у європейських країнах дехто зіштовхнувся з проблемою, коли у дитини немає бажання ходити до школи, спілкуватися з однолітками та розмовляти іноземною мовою.

Чому так трапляється і як налаштувати підлітка на вивчення мови в іншій країні, розповів доктор Комаровський у ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

За словами Євгена Комаровського, основна проблема полягає в тому, що вони вважають ситуацію тимчасовою, тому не вчать мову, а весь вільний час проводять у соціальних мережах чи в комп'ютерних іграх.

Коли мама або інша близька людина намагається витягнути дітей з чатів та соцмереж, вони зазвичай говорять: "У мене там усі друзі".

Доктор радить підліткам інакше подивитися на те, що зараз відбувається.

"Сподіватимемося, що ситуація "я за кордоном ненадовго" - правильна, але розраховувати на неї не треба. Варто бути готовим до того, що перебування в іншій країні може затягтися", - сказав експерт.

Щодо нових контактів - друзів багато не буває.

"Якщо за той час, поки ви перебуваєте в іншій країні, у вас з'являться нові знайомства, це допоможе у житті. Поготів, у 14-16 років подружитися дуже легко", - пояснив підліткам доктор.

А якщо говорити про знання - ви опинилися в країні носія іншої мови. Що може бути краще?

"Це дуже крута можливість - вивчити мову за короткий час. Перед вами відкривається весь світ, якщо ви знаєте кілька мов. Чому не використати цю ситуацію - вимушене перебування за кордоном - зі знаком "плюс" для себе? Тобто прийняти її не в стражданнях, а з користю", - резюмував він.