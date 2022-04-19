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Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: инструкция

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 11:14
Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: инструкция Фото: Как получить выплаты на рождение ребенка во время войны (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине уже 55-ый день идет война с Россией, которая напала на наше государство. В это время у пар продолжают рождаться дети. Государство гарантирует выплату при рождении ребенка каждому родителю.

В материале Styler читайте, как получить материальную выплату при рождении малыша.

Определять компенсацию в виде одноразовой натуральной помощи может отдел соцзащиты районных или городских советов.

Что нужно для оформления помощи

Для оформления помощи нужны следующие документы:

  • заявление (можно написать на месте)
  • копия свидетельства о рождении ребенка/документа, подтверждающего данный факт;
  • справка из роддома о неполучении "Пакета малыша"

Во время военного положения и 30 дней после его завершения деньги с карты "Пакет Малыша" разрешено тратить на любые товары.

При этом снят 12-месячный лимит на использование денег.

Получить помощь можно на карту ПриватБанка

Из-за того, что некоторые отделения банков приостановили свою работу и вовремя открыть счет спецназначения не всегда возможно — получать компенсацию за "Пакет малыша" можно на любой счет ПриватБанка кого-то из родственников.

Читайте также, как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны.

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