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Издевательство над ребенком: Комаровский указал на важные ошибки

STYLERЖизнь    26.10.2019 - 08:11
Издевательство над ребенком: Комаровский указал на важные ошибки
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям младенцев дельные советы

Доктор Комаровский рассказал о самых распространенных ошибках при купании новорожденных детей. Об этом педиатр поделился на своем личном сайте, где рассказал, как это нужно делать правильно.

Общепринятые испокон веков правила купания ребенка педиатр назвал настоящим издевательством, которое показывает, насколько выносливым является новорожденный, чтобы все это перенести.

При этом очень часто подход к купанию новорожденного становится серьезным камнем преткновения между старшим и младшим поколениями.

"В большинстве семей этот вопрос решается так: выбирается одна из комнат квартиры, в которой с помощью обогревателя сознательно создается невыносимо душная атмосфера. Очень часто этой комнатой становится кухня, где включаются газовые горелки", - пишет педиатр.

Издевательство над ребенком: Комаровский указал на важные ошибки

Комаровский рассказал, как и где купать ребенка (vk.com/mamairebenok)

Ребенка быстро окунают в воду специальной детской ванночки, достают, высушивают и кутают.

"Купание в таких условиях лишний раз доказывает, что младенец способен выдержать любые издевательства", - утверждает Комаровский.

Педиатр посоветовал родителям запомнить два важных правила:

  • ребенка нужно купать в ванной комнате,
  • а лучшим местом для купания является обычная взрослая ванная.
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