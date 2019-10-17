Приводит к двум последствиям: Комаровский высказался о псевдокисте у детей

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал важный совет родителям младенцев

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли волноваться, если у ребенка при нейросонографии (УЗИ головного мозга) обнаружили псевдокисту головного мозга. Этой информацией специалист поделился на своем личном сайте.

К педиатру обратились родители, трехмесячному ребенку которых поставили диагноз псевдокиста сосудистого сплетения, которая в 10 месяцев немного увеличилась. Невролог, к которому обратились, не назначил никакого лечения, посоветовав лишь проверять глазное дно.

Евгений Комаровский говорит, что родителям повезло с педиатром, который не призвал пичкать ребенка ненужными медикаментами.

Кроме того, медик говорит, что у половины всех младенцев при нейросонографии (такое обследование делают через родничок до его закрытия. – Ред.) обнаруживают псевдокисты. Это небольшие круглые образования разных форм и размеров.

Комаровский рассказал о кисте головного мозга у детей (фото: icliniq.com)

"Медицинская наука еще не установила до конца причину появления псевдокист, но одно выяснено точно: к 8-12 месяцев они сами по себе рассасываются у абсолютного большинства детей", - говорит педиатр.

При этом про псевдокисты никто не знал до того, как младенцам стали проводить такое обследование.

"Нейросоноскопические находки нередко рассматриваются, как повод для необоснованного лечения", - рассказал Комаровский.

А обнаружение псевдокисты приводит лишь к двум последствиям: эмоциональному стрессу у родителей и необоснованному лечению ребенка.