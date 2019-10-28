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Дитина не хоче спати: Комаровський розповів, як вирішити проблему

STYLERПерсони    28.10.2019 - 08:17
Дитина не хоче спати: Комаровський розповів, як вирішити проблему
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав важливу пораду про денний сон

Доктор Комаровський розповів, чи варто хвилюватися, якщо трирічна дитина відмовляється від денного сну. Крім того, педіатр пояснив, чи потрібно змушувати малюка, який ніяк не хоче укладатися.

До Євгена Комаровського звернулися батьки дівчинки, якій 3,5 роки. Мама не хоче примушувати дитину, а тато стверджує, що денний сон доньці необхідний, бо вона до вечора стає вередливою.

Батьки попросили їх розсудити і порадити, як змусити дитину спати вдень, якщо це критично необхідно.

Педіатр нагадав батькам про те, що таке фізіологічні потреби (їжа, сон, пиття, сечовипускання і так далі). І один з головних принципів підтримки здоров'я полягає в тому, що їх потрібно задовольняти тільки тоді, коли вони є потребами саме організму.

Дитина не хоче спати: Комаровський розповів, як вирішити проблему

Комаровський висловився про денний сон (фото: pixabay.com)

"Укласти дитину спати, що спати не хоче, дуже складно. Насамперед тому, що в даний момент часу її організм не потребує уві сні", - каже педіатр.

Комаровський стверджує, що примушувати дитину не потрібно. Крім того, він говорить, що ніяких медичних способів змусити дитину спати вдень не існує.

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Новини України Євген Комаровський
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