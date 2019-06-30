Ребенок в чемодане: дело об убийстве в Черновцах обрастает жуткими деталями

26-го июня в 3 часа ночи 22-летняя Анна Пилявская вывезла 2-летнего ребенка в чемодане и выбросила в кустах на окраине Черновцов. Подробности шокирующего убийства сообщил начальник управления уголовного розыска ГУ НП в Черновицкой области Александр Раренко, информирует ТСН.

Отмечается, что Анна Пилявская переехала в Черновцы из Хмельницкой области месяц назад. Там ее уже подозревали в совершении ряда краж, в том числе у собственных родственников.

В Черновцах она снимала комнату в частном хозяйстве, была безработной. Ребенка подкармливали соседи, поскольку сама мать совершенно не следила за 2-летним Сашей, который, к тому же, в последнее время плохо себя чувствовал.

Позже женщине окончательно надоело следить за сыном и она решила от него избавиться. Горе-мать лично провезла чемодан от своего дома до пустырей, что подтверждают видео, которые были изъяты полицией с камер наблюдения.

Ребенка нашли в чемодане в Черновцах (фото: facebook.com/policebukovyna)

"2 километра она тащила этот чемодан, это подтверждается видеокамерами, через мост, по улицам. Мать сама это все проделала, в 3 часа ночи числа. Никаких сообщников у нее не было", - проинформировал Раренко.

Напомним, что мать мальчика Анна Александровна Пилявская, родилась в 1997 году в Хмельницкой области.

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