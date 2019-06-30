Дитина у валізі: справа про вбивство в Чернівцях обростає страшними деталями

26-го червня о 3-ій годині ночі 22-річна Ганна Пилявська вивезла 2-річну дитину в валізі і викинула в кущах на околиці Чернівців. Подробиці шокуючого вбивства повідомив начальник управління карного розшуку ГУ НП в Чернівецькій області Олександр Раренко, інформує ТСН.

Наголошується, що Ганна Пилявська переїхала в Чернівці з Хмельницької області місяць тому. Там її вже підозрювали у скоєнні низки крадіжок, в тому числі у власних родичів.

У Чернівцях вона знімала кімнату в приватному господарстві, була безробітною. Дитину підгодовували сусіди, оскільки сама мати зовсім не стежила за 2-річним Сашком, який, до того ж, останнім часом погано себе почував.

Пізніше жінці остаточно набридло стежити за сином і вона вирішила від нього позбутися. Горе-матір особисто привезла валізу від свого будинку до пустирів, що підтверджують відео, які були вилучені поліцією з камер спостереження.

Дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/policebukovyna)

"2 кілометри вона тягла цей чемодан, це підтверджується відеокамерами, через міст, по вулицях. Мати сама це все виконала, в 3 години ночі числа. Ніяких спільників у неї не було", - поінформував Раренко.

Нагадаємо, що мати хлопчика Ганна Олександрівна Пилявська, народилася в 1997 році в Хмельницькій області.

Раніше повідомлялося про те, що 78-річний пенсіонер вирізав цілу сім'ю в Одесі.