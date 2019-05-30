Ребенок человека чует: Путин довел маленькую девочку до слез. Видео

Владимир Путин довел маленькую девочку до слез во время вручения в Кремле многодетным семьям ордена "Родительская слава". Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Президент РФ пытался успокоить плачущего на кремлевской сцене ребенка, но малышка очевидно испугалась и продолжала плакать, прижимаясь к маме.

Путин довел ребенка до слез (видео: twitter.com/dimsmirnov175)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным курьезом, который случился с одиозным лидером страны-оккупанта.

Дети плачут... Плохой знак!

Надеюсь, что ребенка дезинфицировали после Ху*ла и опрыскали святой водой.

Ребенка не обманешь. Ребенок человека чует.

Теперь я знаю, чью фотку ставить в буфет, чтоб малой конфеты не тырил.

Эмоциями ребенка глаголами истина.

Девочка увидела волчью су*ность?

Важно, чтобы по дороге не было красных ковриков...

Путин довел ребенка до слез (скрин: twitter.com/dimsmirnov175)

Ранее сообщалось, что журналистам удалось узнать о посещениях Путиным сеансов экзорцизма.

Также мы писали о том, что любовница президента РФ Алина Кабаева родила двойню в Москве.

К слову, недавно Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати.