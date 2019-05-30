Ребенок человека чует: Путин довел маленькую девочку до слез. Видео

Путину так и не удалось успокоить плачущего ребенка
Владимир Путин довел маленькую девочку до слез во время вручения в Кремле многодетным семьям ордена "Родительская слава". Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.
Президент РФ пытался успокоить плачущего на кремлевской сцене ребенка, но малышка очевидно испугалась и продолжала плакать, прижимаясь к маме.
Путин довел ребенка до слез (видео: twitter.com/dimsmirnov175)
Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным курьезом, который случился с одиозным лидером страны-оккупанта.
Путин довел ребенка до слез (скрин: twitter.com/dimsmirnov175)
Ранее сообщалось, что журналистам удалось узнать о посещениях Путиным сеансов экзорцизма.
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К слову, недавно Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати.