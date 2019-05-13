Любовница Путина родила двойню: все подробности

Любовница Путина Кабаева родила двойню (коллаж РБК-Украина)

Алина Кабаева рожала в вип-палате под охраной

Любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева родила двойню в Москве. Об этом пишут росСМИ.

Бывшая гимнастка стала мамой 7 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Представители Кабаевой пока не комментируют событие. Однако инсайдеры сообщают, что она рожала в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве. Для любовницы Путина была выделена вип-палата на четвертом этаже, остальных же рожениц переселили в другие отделения.

Телохранители, дежурившие около палаты, не подпускали к ней посторонних. Также известно, что еду для спортсменки возили из элитных ресторанов, расположенных поблизости. Само собой, роды у Кабаевой принимали лучшие медики центра.

Представители Кабаевой отказались давать какие-либо комментарии.

"Мы не комментируем слухи", - ответила одна из помощниц спортсменки.

Любовница Путина Кабаева родила двойню (коллаж РБК-Украина)

Как известно, Алина Кабаева держит в строжайшем секрете свою личную жизнь. Журналисты часто обсуждают наличие детей у любовницы Путина. Но сама она не только не подтверждает информацию, но и периодически отрицает наличие детей.

По слухам, у Алины Кабаевой есть два сына, родившиеся в 2008 и 2015 годах. Отметим, что спортсменка ведет скрытную жизнь и редко появляется на светских мероприятиях.

Напомним, недавно Путин эпично опозорился на хоккейном матче, упав и растянувшись на красной ковровой дорожке.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин недавно оскандалился, употребив в своей речи на Международном арктическом форуме непонятное слово, в котором многие явно услышали нецензурщину.