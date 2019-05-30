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Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео


Путіну так і не вдалося заспокоїти заплакану дитину

Володимир Путін довів маленьку дівчинку до сліз під час вручення в Кремлі багатодітним сім'ям ордена "Батьківська слава". Відео опублікував у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.

Президент РФ намагався заспокоїти на кремлівській сцені дитину, але малеча очевидно злякалася і продовжувала плакати, притискаючись до мами.

Путін довів дитину до сліз (відео: twitter.com/dimsmirnov175)

Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним курйозом, який трапився з одіозним лідером країни-окупанта.

  • Діти плачуть... Поганий знак!
  • Сподіваюся, що дитину дезінфікували після Ху*ла і обприскали святою водою.
  • Дитини не обдуриш. Дитина людину відчуває.
  • Тепер я знаю, чию фотку ставити в буфет, щоб малий цукерки не тирив.
  • Емоціями дитини глаголить істина.
  • Дівчинка побачила вовчу су*ність?
  • Головне, щоб по дорозі не було червоних килимків...

Путін довів дитину до сліз (скрін: twitter.com/dimsmirnov175)

Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося дізнатися про відвідування Путіним сеансів екзорцизму.

Також ми писали про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва народила двійню в Москві.

До речі, нещодавно Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі.

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