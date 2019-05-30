Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео

Володимир Путін довів маленьку дівчинку до сліз під час вручення в Кремлі багатодітним сім'ям ордена "Батьківська слава". Відео опублікував у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.

Президент РФ намагався заспокоїти на кремлівській сцені дитину, але малеча очевидно злякалася і продовжувала плакати, притискаючись до мами.

Путін довів дитину до сліз (відео: twitter.com/dimsmirnov175)

Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним курйозом, який трапився з одіозним лідером країни-окупанта.

Діти плачуть... Поганий знак!

Сподіваюся, що дитину дезінфікували після Ху*ла і обприскали святою водою.

Дитини не обдуриш. Дитина людину відчуває.

Тепер я знаю, чию фотку ставити в буфет, щоб малий цукерки не тирив.

Емоціями дитини глаголить істина.

Дівчинка побачила вовчу су*ність?

Головне, щоб по дорозі не було червоних килимків...

Путін довів дитину до сліз (скрін: twitter.com/dimsmirnov175)

Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося дізнатися про відвідування Путіним сеансів екзорцизму.

Також ми писали про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва народила двійню в Москві.

До речі, нещодавно Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі.