ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ребенок человека чует: Путин довел маленькую девочку до слез. Видео

STYLERПерсоны    30.05.2019 - 18:49
Ребенок человека чует: Путин довел маленькую девочку до слез. Видео
Путин довел ребенка до слез (коллаж: РБК-Украина)

Путину так и не удалось успокоить плачущего ребенка

Владимир Путин довел маленькую девочку до слез во время вручения в Кремле многодетным семьям ордена "Родительская слава". Видео опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

Президент РФ пытался успокоить плачущего на кремлевской сцене ребенка, но малышка очевидно испугалась и продолжала плакать, прижимаясь к маме.

Путин довел ребенка до слез (видео: twitter.com/dimsmirnov175)

Пользователи сети вдоволь посмеялись над подобным курьезом, который случился с одиозным лидером страны-оккупанта.

  • Дети плачут... Плохой знак!
  • Надеюсь, что ребенка дезинфицировали после Ху*ла и опрыскали святой водой.
  • Ребенка не обманешь. Ребенок человека чует.
  • Теперь я знаю, чью фотку ставить в буфет, чтоб малой конфеты не тырил.
  • Эмоциями ребенка глаголами истина.
  • Девочка увидела волчью су*ность?
  • Важно, чтобы по дороге не было красных ковриков...

Ребенок человека чует: Путин довел маленькую девочку до слез. Видео

Путин довел ребенка до слез (скрин: twitter.com/dimsmirnov175)

Ранее сообщалось, что журналистам удалось узнать о посещениях Путиным сеансов экзорцизма.

Также мы писали о том, что любовница президента РФ Алина Кабаева родила двойню в Москве.

К слову, недавно Армия России нарядилась в смехотворные наряды от Тимати.

Кремль отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность Судьба будет сложной: астролог сделал неожиданное заявление о детях любовницы Путина
Новости Украины Владимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь