ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео

STYLERПерсони    30.05.2019 - 18:49
Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео
Путін довів дитину до сліз (колаж: РБК-Україна)

Путіну так і не вдалося заспокоїти заплакану дитину

Володимир Путін довів маленьку дівчинку до сліз під час вручення в Кремлі багатодітним сім'ям ордена "Батьківська слава". Відео опублікував у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.

Президент РФ намагався заспокоїти на кремлівській сцені дитину, але малеча очевидно злякалася і продовжувала плакати, притискаючись до мами.

Путін довів дитину до сліз (відео: twitter.com/dimsmirnov175)

Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним курйозом, який трапився з одіозним лідером країни-окупанта.

  • Діти плачуть... Поганий знак!
  • Сподіваюся, що дитину дезінфікували після Ху*ла і обприскали святою водою.
  • Дитини не обдуриш. Дитина людину відчуває.
  • Тепер я знаю, чию фотку ставити в буфет, щоб малий цукерки не тирив.
  • Емоціями дитини глаголить істина.
  • Дівчинка побачила вовчу су*ність?
  • Головне, щоб по дорозі не було червоних килимків...

Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео

Путін довів дитину до сліз (скрін: twitter.com/dimsmirnov175)

Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося дізнатися про відвідування Путіним сеансів екзорцизму.

Також ми писали про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва народила двійню в Москві.

До речі, нещодавно Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі.

Кремль відмовився привітати Зеленського зі вступом на посаду Доля буде складною: астролог зробив несподівану заяву про дітей коханки Путіна
Новини України Володимир Путін
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся