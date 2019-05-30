Дитина людину відчуває: Путін довів маленьку дівчинку до сліз. Відео

Путіну так і не вдалося заспокоїти заплакану дитину
Володимир Путін довів маленьку дівчинку до сліз під час вручення в Кремлі багатодітним сім'ям ордена "Батьківська слава". Відео опублікував у Twitter журналіст Дмитро Смирнов.
Президент РФ намагався заспокоїти на кремлівській сцені дитину, але малеча очевидно злякалася і продовжувала плакати, притискаючись до мами.
Владимир Путин сегодня посетит школу программирования «Школа 21», проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта и вручит в Кремле ордена «Родительская слава» многодетным семьям pic.twitter.com/UxgoOzQIbq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2019 г.
Путін довів дитину до сліз (відео: twitter.com/dimsmirnov175)
Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним курйозом, який трапився з одіозним лідером країни-окупанта.
Путін довів дитину до сліз (скрін: twitter.com/dimsmirnov175)
Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося дізнатися про відвідування Путіним сеансів екзорцизму.
Також ми писали про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва народила двійню в Москві.
До речі, нещодавно Армія Росії вбралася в сміховинні вбрання від Тіматі.