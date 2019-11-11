Ребенку может не повезти: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Евгений Комаровский, известный детский врач, дал советы для молодых родителей о том, как уберечь младенца от травм. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что данные советы позволят здравому смыслу родителей победить усталость, рассеянность и наивную веру в то, что им и их ребенку повезет. Он перечислил все ситуации, при которых дети раннего возраста могут получить травмы или пораниться.

Не оставляйте младенца одного на поверхностях, которые не имеют ограждений (пеленальный столик, кровать, диван, стол и т. д.).

Не позволяйте другим детям носить вашего ребенка на руках.

Осторожно с игрушками в кровати или манеже — они не должны превратиться в ступеньки и дать ребенку возможность выбраться (выпасть) из кроватки.

При подъеме боковых стенок детских кроватей обязательно фиксируйте их защелками.

Используйте ремни безопасности в колясках и автомобильных креслах.

Не ставьте мебель возле окон. Углы и острые края мебели закрывайте специальными защитными угловыми накладками.

Как уберечь младенцев в доме (Фото: mamibuy.com)

На окнах — защита от возможного открытия их ребенком.

Москитные сетки защищают только от комаров — годовалый ребенок может легко выпасть, опершись на такую конструкцию.

Блокируйте двери на балкон и входы-выходы с лестниц.

Убирайте игрушки, разбросанные по полу.

Не разрешайте прыгать на кроватях (диванах и т. п.).

Резиновые коврики там, где скользко (в бассейне, в ванной).

Все острое (ножи, вилки, ножницы, иглы, мамин маникюрный набор и т. д.) храните в закрывающихся ящиках с защелкой-замком.

Как защитить маленьких детей (Фото: pixabay.com)

Все стеклянное — высоко или в закрывающихся шкафах.

Прячьте (фиксируйте) неустойчивую мебель (табуретки и т. д.).

Обезопасив свой дом, будьте особо осторожны, покидая его.

Ваши друзья могут быть не так бдительны, как вы, или не иметь детей.

Внимательно следите за ребенком в гостях!